Díaz-Canel agradece a López Obrador su admiración por Fidel Castro y el Che

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradeció este miércoles a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador su admiración por Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara.

"Gracias, querido Andrés Manuel, porque nunca olvidas en tus 'Mañaneras' las palabras que hacen justicia a Nuestra América, a sus pueblos y a sus próceres. Fidel por siempre", escribió en su cuenta de Twitter Díaz-Canel.

Aunque el gobernante cubano refiere que las palabras del mexicano fueron pronunciadas en su habitual comparecencia conocida como "Mañanera", se trata de un fragmento de una reunión sostenida este martes con legisladores federales, desde el Palacio Nacional de México.

"Yo soy idealista. Entonces, sí admiro a los hombres del poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y ‘el Che’. Si le dice uno a los jóvenes, dicen: ‘el Che’. Sí, por idealismo, pero Fidel fue el que condujo, estemos o no de acuerdo, ese proceso de independencia. Porque es un ejemplo, es de los pocos países en el mundo en donde no han permitido la intervención extranjera, ustedes me entienden, ¿verdad?", pronunció López Obrador ante los asistentes a la reunión.

Sin embargo, Díaz-Canel, que al parecer no escuchó la intervención completa del mexicano, debió pasar por alto los parlamentos donde el gobernante de la nación azteca repudia el autoritarismo y las "medidas coercitivas".

"No creo en las medidas coercitivas, en el autoritarismo, no soy estalinista. Si se trata de decidir sobre qué dirigente de izquierda de Rusia, me llama más la atención Trotsky, no Stalin; y le tengo mucho respeto a Lenin, pero yo soy idealista", dijo en su discurso donde aseguró que su país iba hacia un "auténtico Estado de Bienestar", luego de que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores.

López Obrador se ha declarado antes ferviente admirador del dictador Fidel Castro. En julio pasado, aseguró que fue un gigante como el líder sudafricano Nelson Mandela, pero no tiene el mismo reconocimiento por parte de los conservadores de todo el mundo.

La comparación con Mandela se remonta incluso a la época antes de que el mexicano asumiera la presidencia en 2018.

Con motivo de la muerte de Castro en 2016, AMLO dijo que "para nosotros (los de izquierda) el comandante Fidel Castro es un luchador social y político de grandes dimensiones, porque supo conducir a su pueblo y alcanzar la auténtica, la verdadera independencia" y recalcó que, "a pesar de todas las adversidades", Fidel mantuvo a Cuba "como una nación libre, independiente y soberana", y estaba "a la altura de Nelson Mandela".