Piden ayuda para localizar a familiares de cubana en situación de calle en Nicaragua

Activistas buscan localizar a los familiares de Gisela, una mujer cubana, presuntamente de Santiago de Cuba, quien sobrevive en condiciones de extrema vulnerabilidad en la ciudad de Rivas, Nicaragua.
La mujer sobrevive sin atención médica adecuada ni apoyo institucional, informó el activista Magdiel Jorge Castro.
“La mujer habría llegado inicialmente a Managua, donde fue víctima de un robo que la dejó sin recursos. Posteriormente se trasladó a Rivas, donde su situación se agravó: sufrió un embarazo que perdió, fue atropellada por un vehículo y quedó con movilidad muy limitada. Actualmente se desplaza arrastrándose por las aceras cercanas al hospital de esa ciudad”, relató.
La mujer presenta signos de afectación mental, pero cuando logra conversar, dice llamarse Gisela y afirma ser de Santiago de Cuba, dicen vecinos del lugar.
Luego, entra en un estado de negación y deja de hablar, relataron.
“Personas solidarias han acudido tanto a la Embajada de Cuba en Nicaragua como a instituciones locales de salud y asistencia social, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta efectiva que permita garantizarle protección o atención”, asegura el activista.
Gisela sobrevive de la caridad y su estado físico y emocional es cada vez más precario.
“El objetivo de difundir su caso es intentar localizar a algún familiar o conocido en Cuba que pueda reconocerla y gestionar algún tipo de ayuda humanitaria o reunificación. Gisela deambula actualmente por la calle que conduce al hospital de Rivas, en una de las imágenes más dolorosas de la migración cubana reciente”, concluye el reporte.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Gisela, la cubana en situación de calle en Nicaragua
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es Gisela y cuál es su situación actual en Nicaragua?
Gisela es una mujer cubana que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad en Rivas, Nicaragua. Sobrevive sin atención médica adecuada ni apoyo institucional. Ha sido víctima de robo, perdió un embarazo, fue atropellada y actualmente se mueve arrastrándose por las calles cercanas al hospital de la ciudad.
¿Qué esfuerzos se están haciendo para ayudar a Gisela?
Activistas y personas solidarias han intentado contactar a la Embajada de Cuba en Nicaragua y a instituciones locales de salud y asistencia social. Hasta el momento, no han obtenido una respuesta efectiva que garantice su protección o atención. El objetivo principal es localizar a sus familiares en Cuba para gestionar ayuda humanitaria o reunificación.
¿Cómo se relaciona la situación de Gisela con otros casos de vulnerabilidad de cubanos en el exterior?
El caso de Gisela refleja un patrón alarmante de vulnerabilidad entre los cubanos en el extranjero, similar a otros casos como el de Yanella Suárez en Miami y diferentes desapariciones de adultos mayores en Cuba. Estos casos destacan la falta de sistemas de apoyo y la necesidad de solidaridad ciudadana para cubrir la ausencia de protocolos oficiales efectivos que protejan a los más vulnerables.
