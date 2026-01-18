Piden ayuda para localizar a familiares de cubana en situación de calle en Nicaragua

Vídeos relacionados:

Activistas buscan localizar a los familiares de Gisela, una mujer cubana, presuntamente de Santiago de Cuba, quien sobrevive en condiciones de extrema vulnerabilidad en la ciudad de Rivas, Nicaragua.

La mujer sobrevive sin atención médica adecuada ni apoyo institucional, informó el activista Magdiel Jorge Castro.

“La mujer habría llegado inicialmente a Managua, donde fue víctima de un robo que la dejó sin recursos. Posteriormente se trasladó a Rivas, donde su situación se agravó: sufrió un embarazo que perdió, fue atropellada por un vehículo y quedó con movilidad muy limitada. Actualmente se desplaza arrastrándose por las aceras cercanas al hospital de esa ciudad”, relató.

La mujer presenta signos de afectación mental, pero cuando logra conversar, dice llamarse Gisela y afirma ser de Santiago de Cuba, dicen vecinos del lugar.

Luego, entra en un estado de negación y deja de hablar, relataron.

“Personas solidarias han acudido tanto a la Embajada de Cuba en Nicaragua como a instituciones locales de salud y asistencia social, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta efectiva que permita garantizarle protección o atención”, asegura el activista.

Gisela sobrevive de la caridad y su estado físico y emocional es cada vez más precario.

“El objetivo de difundir su caso es intentar localizar a algún familiar o conocido en Cuba que pueda reconocerla y gestionar algún tipo de ayuda humanitaria o reunificación. Gisela deambula actualmente por la calle que conduce al hospital de Rivas, en una de las imágenes más dolorosas de la migración cubana reciente”, concluye el reporte.