Ministerio del Interior requisa embarcación encontrada en Cayo Guillermo

Guardafrontera cubano Foto © ACN / Yaciel Peña de la Peña

El Ministerio del Interior (MININT) informó este lunes del hallazgo de una embarcación abandonada en Cayo Guillermo, municipio Morón, en la provincia de Ciego de Ávila.

La embarcación fue hallada el pasado 3 de diciembre en la playa del hotel Playuela, según nota del MININT publicada por el medio oficialista Cubadebate. La embarcación, un bote con casco de fibra de vidrio de color blanco y fondo plano, mide 3.50 metros de eslora y 1.55 metros de manga, y no tenía motor.

El Departamento de Capitanías de Puertos de la Dirección de Tropas Guardafronteras indicó que se procedió según lo dispuesto en el artículo 214 inciso c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, de la República de Cuba.

Esto quiere decir que, ante el hallazgo de una embarcación en la jurisdicción de una Capitanía de Puerto esta habilita un expediente sobre el hecho y “de no tener dueño conocido, le da la debida publicidad en un diario de circulación nacional y lo mantiene en tablilla por un término de treinta (30) días naturales” (inciso c).

“Las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien hallado, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía de Júcaro, ubicada en Cayo Coco, municipio Morón, provincia Ciego de Ávila, en un término que no exceda los 30 días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación, que legalmente acredite la propiedad o posesión del bien hallado”, indicó la nota.

Transcurrido este plazo “sin que persona alguna concurra a ejercer los derechos que le corresponden sobre el bien” o sin acreditar debidamente su propiedad, la Capitanía de Puerto a cargo de la instrucción remite el expediente al MININT “para su posterior confiscación a favor del Estado cubano” (Artículo 215).

A pesar de identificar la zona del hallazgo como la playa del hotel Playuela, esta redacción no logró identificar una instalación hotelera con dicho nombre en cayo Guillermo.

En su lugar, podría tratarse del resort de 5 estrellas Grand Rainbow Muthu Cayo Guillermo, primer hotel LGBTI friendly de Cuba, cuya selección y capacitación del personal estuvo asesorada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución que dirige Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro, y que también ostenta la representación en Cuba de la compañía MGM Muthu Hotels, según hosteltur.com.

A mediados de diciembre, el MININT informó la confiscación de cinco embarcaciones que aparecieron abandonadas en costas cubanas, en el contexto de la peor crisis migratoria que atraviesa la isla.

En octubre, otra embarcación abandonada fue requisada por las autoridades cubanas tras haber sido encontrada a 5 millas al norte de Punta Coco, también en el avileño municipio de Morón.

Un mes antes, el MININT informaba sobre el hallazgo en Cayo Grillo, municipio de Esmeralda, en Camagüey de una embarcación de propulsión mecánica con motor fuera de borda de dos tiempos de la marca Yamaha.