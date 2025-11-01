Cubana graba la inundación desde la azotea de su casa en Veguitas, Granma: "Fue una pesadilla"

“Fue una pesadilla”, así describió una residente del poblado de Veguitas, en la provincia de Granma, los momentos de terror que vivió junto a su familia durante las inundaciones provocadas por el huracán Melissa y el posterior vertimiento de la presa que alimenta la zona.

En un video publicado en sus redes sociales, la usuaria de Facebook M. Vázquez relató cómo el agua cubrió su vivienda y las de sus vecinos, obligándolos a refugiarse en la azotea para salvar lo más importante.

“Mi casa y todas las demás llenas de agua, con un susto enorme y ganas de llorar, llenándonos de fuerza a cada segundo para subir lo más importante para el techo. Esto sinceramente no se lo deseo a nadie”, escribió.

La joven explicó que estuvieron sin comunicación ni electricidad por más de 24 horas, completamente incomunicados mientras el nivel del agua seguía subiendo.

“Ahora a intentar recuperar lo que se pueda y limpiar porque todo está lleno de lodo”, subrayó.

Varias zonas de Granma se encuentran en alarma por la situación extrema que se vive tras la crecida de ríos, incluido el Cauto, y desbordamientos de presas.

En las últimas horas, la Defensa Civil de Cuba decretó la fase de alarma ciclónica para los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, ante el desbordamiento del río Cauto —el más largo del país—, que alcanzó niveles históricos.

Las autoridades confirmaron que las lluvias acumuladas superan los 500 milímetros en algunos puntos, mientras se mantienen en alerta ante el riesgo de nuevos deslizamientos y crecidas.

En Veguitas, según testimonios locales, la situación empeoró tras la liberación controlada de agua de una presa cercana, medida tomada para evitar su colapso. Sin embargo, la acción incrementó el nivel de las inundaciones en áreas residenciales.

“No fue solo el huracán, fue el agua de la presa que soltaron…”, denunció Vázquez en su publicación, mostrando imágenes del torrente cubriendo las calles hasta el nivel de las ventanas.

Las autoridades locales no han informado aún sobre el número total de evacuados en Veguitas, pero medios provinciales confirmaron que brigadas del Consejo de Defensa Municipal se mantienen en la zona, asistiendo a familias afectadas y evaluando los daños estructurales en viviendas y caminos.

Su testimonio se suma al de cientos de cubanos que, en los últimos días, han compartido en redes sociales la magnitud del desastre dejado por Melissa, en medio de la escasa información oficial y las dificultades de comunicación.

Con el oriente cubano todavía en fase de alarma, los equipos de rescate continúan desplegados y se trabaja en la limpieza y recuperación de las zonas más afectadas.