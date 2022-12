Osmani García a Díaz-Canel: "Nunca entenderás lo que quiere decir amor"

Nada es más grato para un cantante que ver al público disfrutar con su música, aún desde el exilio. Osmani García reaccionó en sus redes al ver un video de una conga en Caibarién con una de sus canciones y lo hizo con un mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

El reguetonero cubano compartió en su Instagram las imágenes donde decenas de residentes de ese municipio villaclareño cantan a ritmo de conga el tema “Pizza Aré” que lanzó Osmani el pasado año junto a Lenier Mesa.

“Yo pegao no, yo soy leyenda de alegría para tu cultura Sr. Kknel. Miguel Diaz Kknel nunca entenderás lo que quiere decir amor para los seres humanos porque ni a tu hija amas ni valoras y tenemos pruebas. Es mucho amor, son muchas canciones de un pueblo para un artista”, escribió el cantante en la publicación.

En el texto Osmani García utilizó el término con el que tituló su conga incendiaria “KKNEL en la tumba de Fidel”, una canción estrenada en julio pasado en la que arremete contra el gobernante de la isla.

Recientemente preguntó en las redes a cuántas madres cubanas que no tienen cómo alimentar o vestir a sus hijos les da gracia una de las declaraciones de Díaz-Canel en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que él mismo dijo “puede sonar a chiste, pero no es realmente un chiste, lo que a veces da risa”.

Según el presidente el “chiste” está en que “tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado”.

El intérprete de “Cuba es repartera” es uno de los artistas con una postura frontal respecto al régimen cubano y lo ha manifestado en incontables ocasiones ya sea a través de sus canciones o de manera directa en redes sociales.

En octubre pasado lanzó el "Díaz-Canel, renuncia Challenge", una iniciativa a propósito de unas palabras del integrante de Gente de Zona, Randy Malcom, repudiando al dictador.

