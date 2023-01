Periodista cubana: "ETECSA arregla uno y deja fuera de servicio dos"

Una periodista cubana denunció que ETECSA la dejó una semana sin servicio cuando sus técnicos acudieron a su edificio a reparar el teléfono averiado de un vecino, y lo que hicieron fue dañar su conexión y la de otra casa.

Iraida Calzadilla, residente en Nuevo Vedado, en La Habana, relató en su muro de Facebook que el pasado 30 de diciembre se quedó sin servicio de teléfono y de Nauta Hogar, pues los operarios fueron a su edificio de 10 apartamentos para arreglar el de un vecino y dejaron otros dos, incluido el suyo, en estado "muerto".

Captura de Facebook / Iraida Calzadilla

Al reportarlo en varias ocasiones, le respondieron que la caja del inmueble estaba en mal estado y no podía tocarse, pese a lo cual los técnicos la tocaron y no comprobaron. También le dijeron que las reparaciones se realizan en un término de 24 a 72 horas, pero no en días feriados, por lo que debía esperar al 4 de enero, si tenía suerte.

"No se les da prioridad a las personas perjudicadas por la empresa, y tienen que esperar por la misma lista de quienes han solicitado reparaciones. Dicho más claramente: el monopolio ETECSA no asume su responsabilidad ante hechos de este tipo que ella misma genera y los arregla cuando entiende", cuestionó la afectada.

Debido al mal trabajo de la empresa, Calzadilla tuvo que pasarse sus días feriados y de congratulaciones sin enviar ni recibir mensajes.

"Pero, por sobre todo, la rotura impuesta me hizo incumplir tres compromisos de trabajo, solo viables por la vía de Internet. Sí, porque quienes dictan las reglas del juego deben saber que Internet es también un medio de trabajo para miles de cubanos, y vulnerar la entrega de uno de ellos puede acarrear consecuencias tanto en el orden de la responsabilidad moral como en los ingresos monetarios", subrayó.

La también profesora universitaria se cuestionó si ETECSA es verdaderamente consciente de ser una empresa prestadora de servicios, y de que los problemas que ella causa debe resolverlos lo antes posible.

"Qué dirían quienes dictan las estrategias de trabajo de esa empresa si en los días de asueto y ante necesidades personales, están feriados los hospitales, centros asistenciales, gastronómicos, la policía, los agromercados, los policlínicos y los cuerpos de guardia y hasta los mismos medio de comunicación", señaló.

La afectada añadió que la entidad debería tener equipos de emergencia para esos días.

"Equipos para responder de verdad, pues a posteriori me enteré que dejan a algunos compañeros para ese fin, pero las mismas personas que me lo comunicaron y están vinculadas con la empresa, no pudieron explicarme mucho más. En el caso de la respuesta telefónica, es la de no existencia de esos grupos", señaló.

El miércoles 4 de enero, los técnicos acudieron a su edificio e instalaron una nueva caja, pero su conexión siguió muerta. Y cuando ella se dio cuenta, ya se habían ido sin avisarle.

Tuvo que hablar con los operarios que estaban en el edificio de al lado para que se comunicaran con sus compañeros, quienes regresaron y finalmente, resolvieron el problema.

"Mi queja no va a los operarios de ETECSA, quienes en tantos años de roturas y arreglos siempre me han atendido con amabilidad. Mi queja va a quienes implementan decisiones contra-natura en el desenvolvimiento de los servicios a la población. Ah, y nada tienen que ver con el llevado y traído 'bloqueo genocida'", concluyó.

Son frecuentes las quejas por la baja calidad de los servicios de ETECSA, la única empresa autorizada para operar servicios de telecomunicaciones en Cuba.

A inicios de diciembre, se quedó sin papel para hacer llegar a sus clientes la versión impresa de sus facturas telefónicas, circunstancia por la que no ofreció disculpas; sino que celebró el ahorro de papel el cual, dijo entonces, contribuye al cuidado del medioambiente.

En julio, sin previo aviso, el monopolio limitó a dos diarias las operaciones de recarga a teléfonos móviles que podían hacer los usuarios de la Isla a través de su aplicación Transfermóvil, lo cual provocó malestar en las redes.

Días antes, anunció la interrupción de varios servicios durante al menos dos días, como consecuencia de acciones de mantenimiento en los sistemas automatizados de oficinas y unidades comerciales.

Según una nota publicada por el semanario Tribuna, el 16 y 17 de julio se detendrían "la activación de líneas móviles, las recargas, los cambios de SIM y de titularidad, así como la venta de equipos, accesorios y cupones".