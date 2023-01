Niño de seis años dispara a su maestra en una escuela de Virginia

Un niño de seis años disparó a su maestra en la Escuela Primaria Richneck, en Newport News, Virginia, en Estados Unidos.

La policía acudió a la Escuela Primaria Richneck en respuesta a un tiroteo este viernes, alrededor de las 2:00 pm. El sospechoso es un estudiante de solo seis años. No se sabe aún cómo consiguió el arma de fuego. El niño está bajo custodia policial.

La maestra resultó herida y las lesiones son potencialmente mortales. Fue trasladada de inmediato a un hospital. La policía indicó que evoluciona favorablemente.

Los investigadores del caso informaron que ningún estudiante resultó herido en este incidente, pero alertaron que la investigación sigue en curso. Las clases están suspendidas este lunes en el centro escolar.

"No tuvimos una situación en la que se rodeara el tiroteo en la escuela. Tenemos una situación en un lugar en particular donde se disparó un tiro", dijo el jefe de policía de Newport News, Steve Drew. Agregó que el disparo no fue un accidente.

Este tiroteo pone otra vez en el centro del debate político la necesidad de imponer restricciones en el acceso a las armas en Estados Unidos.

En 2022 el Congreso aprobó un proyecto de ley que endureció las restricciones para algunas personas que se considera corren el riesgo de cometer actos de violencia.