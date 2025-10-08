Cubano de 84 años arrestado en Hialeah acusado de amenazar a adolescente con un arma de fuego

Vídeos relacionados:

Un hombre cubano de 84 años, identificado como Elso L. Rodríguez del Rey, fue arrestado en Hialeah tras ser acusado de amenazar con un arma de fuego a un menor de 12 años en medio de un altercado ocurrido el pasado 4 de octubre.

El hecho tuvo lugar en un edificio residencial ubicado en el 138 W de la calle 26, donde, según el reporte policial, Rodríguez del Rey habría golpeado la puerta de un apartamento, sacado un arma y lanzado amenazas contra el adolescente.

De acuerdo con testigos, el acusado llegó a gritar frases como: "Cuando le dispare y lo vayan a recoger, no vayan a decir nada".

El menor también declaró a los oficiales que el hombre lo amenazó de muerte mientras sostenía un arma.

Rodríguez del Rey fue detenido sin incidentes y la pistola fue confiscada como parte de la investigación.

Durante la audiencia de fianza celebrada el sábado, una jueza de Miami-Dade determinó causa probable para el cargo de asalto agravado con arma de fuego, fijó una fianza de 5,000 dólares y le ordenó mantenerse alejado de la víctima y su familia.

Lo más leído hoy:

Posteriormente, el acusado pagó la fianza y salió en libertad bajo supervisión, a la espera de que avance su proceso judicial.

En declaraciones a Telemundo 51 tras recuperar la libertad, Rodríguez del Rey negó rotundamente las acusaciones.

"No, hombre, no. Yo no he amenazado a nadie. Yo andaba con el teléfono, como ando ahora. Y ellos dicen que yo andaba con una pistola. Es injusto. Completamente injusto", aseguró frente a cámaras, mientras regresaba a su casa para recoger algunas pertenencias bajo supervisión policial.

El acusado explicó que el origen del conflicto estaría relacionado con continuas molestias por parte del adolescente mencionado en el informe policial.

"El adolescente me estaba golpeando la puerta aquí. Y andaba dando carreras por ahí. Yo fui a ver al manager para decirle que ese muchacho me estaba tocando la puerta. No duermo bien", relató.

Su vecina, Migdalia Núñez, corroboró esa versión y afirmó que el hombre era hostigado con frecuencia por un grupo de jóvenes del vecindario.

"A la una de la mañana, tumbándole la ventana. Eso es noche por noche. Lo tenían enfermo de los nervios. Y yo le dije que llamara a la policía. Y llamaba y era por gusto. Le rayaron también todo el carro", detalló.

La mujer subrayó que la avanzada edad y la salud delicada de Rodríguez del Rey lo hacían especialmente vulnerable a esas provocaciones.

El anciano también sugirió que la investigación pudo estar influenciada por vínculos entre el oficial que atendió el caso y la familia del menor. Aunque reconoció ser propietario de un arma con licencia, insistió en que no la portaba la noche del incidente.

"Era el teléfono lo que tenía en el bolsillo y ellos dicen que llevaba la pistola. La pistola mía estaba aquí", afirmó. Según él, el arma permanecía en su apartamento al momento de su arresto.

Rodríguez del Rey manifestó preocupación por el rumbo del proceso judicial, destacando que es ciudadano estadounidense desde hace años. "Yo espero que se resuelva esta situación porque esto es grave. Y para mí más porque soy ciudadano americano hace muchos años", comentó.

Al intentar obtener declaraciones de la familia del menor, no hubo respuesta en el apartamento donde ocurrieron los hechos.

Por ahora, Rodríguez del Rey deberá cumplir con las condiciones impuestas por la corte, entre ellas la orden de mantenerse alejado de la víctima y su familia, mientras enfrenta un proceso judicial que podría definir su futuro inmediato.

Preguntas frecuentes sobre el incidente del cubano arrestado en Hialeah