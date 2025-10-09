¿Se puede portar armas abiertamente en supermercados de Florida?: Estas son las normas de algunas cadenas

Vídeos relacionados:

Florida vive una nueva etapa en su debate sobre el control de armas. La reciente autorización del porte abierto, conocida como open carry, ha sacudido tanto a los residentes como a las empresas del estado.

Desde el 25 de septiembre de 2025, tras un fallo judicial que revocó una ley estatal de 1987, los floridanos pueden exhibir armas de fuego en público sin necesidad de esconderlas ni de portar permisos especiales.

Esta flexibilización ha dejado a muchas cadenas de supermercados y tiendas minoristas frente a una decisión clave: ¿permitirán que los clientes entren armados a la vista de todos?

Aunque la ley permite el porte abierto, las empresas privadas tienen potestad para establecer sus propias reglas internas.

Algunas cadenas han optado por restringir el ingreso de armas visibles, mientras que otras, como Publix -la mayor cadena de supermercados del estado- han decidido permitirlo.

La prensa local ha detallado las políticas de algunas de las principales cadenas en Florida, que enumeramos a continuación:

Políticas de portación de armas por cadena de supermercados

Walmart y Sam’s Club

Aunque Walmart vende armas para uso deportivo y de caza, prohíbe el porte abierto en sus instalaciones desde 2019.

“Solicitamos a los clientes que ya no porten armas de fuego abiertamente en nuestras tiendas Walmart o Sam's Club en los estados donde se permite el porte abierto, a menos que cuenten con la autorización de las fuerzas del orden”, se lee en su sitio web oficial.

Walmart continuará permitiendo el porte oculto conforme a las leyes locales, pero rechaza expresamente que los clientes exhiban armas durante sus compras.

Winn-Dixie, Harveys y Fresco y Más

La empresa matriz, Southeastern Grocers, también ha mantenido su política de no permitir el porte abierto de armas de fuego en sus locales.

“Solicitamos respetuosamente a los clientes que guarden sus armas de fuego de forma segura antes de entrar. Nuestra prioridad es crear una experiencia de compra segura y acogedora”, declaró la compañía.

Empleados de estas cadenas han confirmado que, en caso de detectar a un cliente con un arma visible, la gerencia le solicitará que la oculte o se retire del establecimiento.

Costco

Costco prohíbe terminantemente el ingreso de armas, tanto visibles como ocultas, salvo para agentes del orden autorizados.

“No creemos necesario traer armas de fuego a nuestros almacenes. Esta no es una política nueva y se aplica a todos nuestros almacenes a nivel mundial”, señalan en su portal web.

La política de Costco es una de las más restrictivas entre los minoristas con presencia en Florida.

Target

Target también ha optado por mantener sus puertas cerradas a quienes porten armas de fuego, visibles u ocultas.

“Solicitamos respetuosamente a los clientes que no traigan armas de fuego a Target, incluso en comunidades donde está permitido. Queremos ofrecer un ambiente familiar y seguro”, han indicado.

Publix y el giro en su política

Publix, con más de 900 sucursales en Florida y considerada la mayor cadena de supermercados del estado, ha generado un intenso debate al anunciar que permitirá la portación abierta de armas en sus tiendas.

El 10 de septiembre de 2025, un panel del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Florida declaró inconstitucional la ley que prohibía el porte abierto.

Al no ser cuestionado el fallo por otros tribunales, la medida entró en vigor el 25 de septiembre, otorgando plena validez a la exhibición pública de armas.

En este contexto, Publix confirmó a varios medios su alineación con la nueva normativa estatal:

“Publix cumple con todas las leyes federales, estatales y locales. Tratar a los clientes con dignidad y respeto es una convicción fundamental. Si un cliente genera una experiencia de compra amenazante o peligrosa, nos pondremos en contacto con las autoridades”, señaló Maria Brous, directora de comunicaciones de la empresa, en respuesta a la agencia EFE.

Según reportes del South Florida Sun Sentinel y el Orlando Sentinel, periodistas confirmaron esta política con empleados y gerentes de al menos doce tiendas en el sur y centro del estado.

En ciudades como Fort Lauderdale, Hollywood, Boca Ratón, Coral Gables, Kissimmee y Tavares, se validó que los clientes pueden portar armas de forma visible dentro de las tiendas.

Algunos matices surgen según la ubicación:

-En St. Cloud, se aclaró que el personal no puede confrontar a los clientes solo por portar un arma.

-En Kissimmee, la policía solo intervendría si hay sospecha de delito.

-En Groveland, aún se mantenía la antigua política que solo permitía el porte oculto.

Aunque los voceros regionales de Publix no han respondido a los medios tras el cambio, la política parece haberse implementado de manera generalizada.

Reacciones encontradas

La decisión ha polarizado a los floridanos. Mientras algunos valoran la posibilidad de portar armas como una extensión de sus derechos constitucionales, otros lo consideran una amenaza a la seguridad cotidiana.

“Portar armas abiertamente en un supermercado asustará a la gente. Publix no es un lugar donde yo o mi familia vayamos a comprar”, expresó Sheila Alu, excomisionada de la ciudad de Sunrise.

En contraste, Ana Campos, investigadora privada, opinó en declaraciones citadas por Cbs12: “Ver un arma puede brindar sensación de seguridad, siempre que la persona sea responsable. Si ocurre un problema, pueden responder antes que la policía”.

El senador estatal, Carlos Guillermo Smith, fue contundente al criticar la decisión judicial y la respuesta de Publix:

“Por años, nos opusimos a la portación abierta de armas. Este es el resultado de jueces de derecha y un fiscal general no electo que se niega a defender nuestras leyes. No nos hace más seguros”, escribió en redes sociales.

¿Qué sigue?

La ley de porte abierto no elimina la existencia de zonas libres de armas, que siguen vigentes en lugares como: Juzgados, comisarías, escuelas y universidades, estadios, centros de votación, bares, hospitales, aeropuertos y comercios que lo prohíban expresamente.

De hecho, los alguaciles de Florida han recordado que los negocios privados mantienen el derecho de vetar el ingreso con armas visibles, decisión que muchas cadenas han ejercido.

La autorización del porte abierto en Florida ha colocado a supermercados, minoristas y ciudadanos en una encrucijada compleja: equilibrar los derechos individuales con la seguridad pública.

La decisión no solo marca un precedente empresarial en el estado, sino que también podría influir en cómo otras compañías actúan frente al nuevo entorno legal.

Con más de un tercio de la población floridana armada, según estimaciones, y un ambiente político polarizado, este debate está lejos de terminar.