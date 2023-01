Hallan serpiente boa constrictor en un equipaje de mano en aeropuerto en Tampa

Oficiales aduaneros del Aeropuerto Internacional de Tampa hallaron una serpiente boa constrictor en el equipaje de mano de un pasajero.

El animal que viajaba de polizón tenía nada más y nada menos que cuatro pies de largo (aproximadamente 1,2 metros) e iba enrollado en la maleta, reveló la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés).

El compañero de viaje fue detectado el mes pasado por un agente de la TSA en el punto de control de equipaje facturado, cuando atravesaba el escáner de seguridad y activó la alarma.

No debe haber sido poca la sorpresa de los agentes y los pasajeros cuando sacaron de las pertenencias el enorme reptil que pretendía realizar el viaje vía aérea.

“¿Tiene aspiraciones de llevar una serpiente en un avión? No se altere por no entender las normas de su compañía aérea. Por ejemplo, las aerolíneas no permiten llevar cuerdas de nope en el equipaje de mano y sólo unas pocas permiten que se deslicen en el equipaje facturado, si están correctamente empaquetadas”, bromeó la TSA en su cuenta de instagram.

Aunque no se precisa qué pasó con la mascota posteriormente, esperamos que no haya sufrido daños.

Este insólito hecho no es el primero ni el único reportado en los aeropuertos de Estados Unidos.

Hace unos años otra persona intentó transportar desde el Aeropuerto Internacional de Miami una serpiente pitón en el equipaje. El animal había sido escondido dentro de una bolsa oculta en una parte del disco duro de una computadora,

A finales de 2022 un pasajero intentó transportar en su equipaje de mano un gato desde Nueva York a Florida. En las fotos compartidas entonces se veía el animal acostado y encerrado con el resto de los artículos personales.