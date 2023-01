Experto Jorge Morejón: “Este equipo Cuba no da para soñar”

A pesar de la inclusión de jugadores profesionales no vinculados con la Federación Cubana, el equipo Cuba que intervendrá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol no ofrece garantías a los ojos de numerosos especialistas y fanáticos. Entre esos suspicaces se cuenta Jorge Morejón, quien actualmente se desempeña como analista en América TeVé.

Oriundo de La Habana y radicado en Estados Unidos desde hace un cuarto de siglo, Morejón entiende que la selección insular “sigue siendo un equipo sin mucha capacidad competitiva para enfrentar el Clásico”, aunque admite que la inyección de calidad recibida con las nuevas incorporaciones “lo mejora en un ochenta por ciento”.

Conminado a valorar la profundidad del cuerpo de pitcheo, el otrora periodista de ESPN, FOX Deportes y El Nuevo Herald la califica de “floja” y alude al caso puntual de Roenis Elías, quien está llamado a encabezar la rotación “tras haber sido un pitcher mediocre, más allá del temporadón que está teniendo en República Dominicana”.

La calidad del zurdo guantanamero, apunta, “dista mucho de la que exhibieron lanzadores cubanos de esa mano como Jorge Luis Valdés, Pablo Miguel Abreu o Changa Mederos. Y tampoco impresiona para nada otro de los abridores de cabecera, Elián Leyva, quien está acostumbrado a lanzarles a bateadores en la liga mexicana y ahora deberá encarar a peloteros de primer nivel”.

En cuanto a los relevos, Morejón tampoco les ofrece demasiado crédito y ejemplifica con uno de los brazos principales del bullpen, Yoan López. “Si él fuera a trabajar a la Liga Élite posiblemente terminara como champion pitcher -dice-, pero una cosa es con guitarra y otra, con violín”.

Reciente ganador de un premio Emmy regional por su documental René Arocha, el Jackie Robinson cubano, el experto asegura que “la ofensiva convocada está llena de descartes, con elementos en el ocaso de sus carreras como el propio Alfredo Despaigne”, y no le tiembla la voz para afirmar que “estrella legítima solo tienen a Luis Robert, que aún no ha explotado del todo en Grandes Ligas, porque el propio Yoan Moncada es un jugador sobrevalorado”.

A partir de tales razonamientos Morejón afirma que “este equipo no da para soñar, aunque por suerte para Cuba su selección ha sido ubicada en el grupo más flojo, como ya se ha hecho habitual en este evento”.

A su juicio, el conjunto tiene opciones de avanzar a la segunda ronda en Tokio, si bien “para eso va a tener que superar en la primera etapa al anfitrión Taiwán o a Holanda, que ha sido su verdugo desde hace algunos años. No veo al team Cuba llegando a las semifinales en Miami, lo cual sería verdaderamente divertido por obvias razones extradeportivas”.

Interrogado sobre la ausencia de Yasmany Tomás, el cual había declarado su disposición a integrar el plantel, el analista la califica de “un absurdo, como absurdo también es que hayan convocado a unos sí y a otros no, condicionando todo a partir del hecho de si se quedaron o no”.

En lo que respecta a las ausencias de José Abreu y Yordan Álvarez, Morejón aplaude el hecho de que “no cogieran el teléfono cuando los llamaron. A mí me parece vergonzoso que algunos jugadores aceptaran jugar con el team Cuba después de haber sido rechazados por los que ahora los convocan. Me parece que hace falta tener mentalidad esclava para eso. Y cada cual puede verlo desde su punto de vista, pero yo no me siento representado por este equipo”.

Tras adelantar posibles “roces” entre las ideas de los jugadores “de fuera” y unos técnicos que trabajan “con planes de entrenamiento obsoletos”, Morejón confiesa su deseo de que “en este Clásico se extienda la cadena de fracasos de un equipo controlado por tanta gente inepta” y cierra preguntándose si ahora que Robert y Moncada jugarán por Cuba, el país va a empezar a transmitir los encuentros de los Medias Blancas de Chicago.

“¿O será que pasado el Clásico volverán a caer en el olvido?”, pregunta.