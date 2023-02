Lenier Mesa, El Chacal y El Micha te ponen a gozar con el estreno de "La que quiero yo"

¡Se acabó la espera! Después de varias semanas de espera ya está aquí la nueva colaboración de Lenier Mesa, El Chacal y El Micha.

“La que quiero yo” está disponible en todas las plataformas digitales desde este viernes y sin lugar a dudas pondrá a muchos a mover la cintura porque si algo le sobra es ritmo.

Lenier quien se hizo acompañar una vez más por su pareja en el videoclip, anunció el lanzamiento en su perfil de Instagram.

El Micha invitó a sus seguidores también en esa red social a que corran para YouTube a disfrutar del tema que ya está sonando en la calle.

En sus historias El Chacal, que también tiene a su compañera en el audiovisual y tiene otro estreno este viernes junto a Dale Pututi, se sumó a la promoción.

Captura Instagram / El Chacal

El video, dirigido por Adrián Sánchez Ávila, en solo horas tiene más de nueve mil vistas en el canal de Lenier en esa plataforma.

Según los cantantes “La que quiero yo” está dedicado a sus señoras y a todos los hombres que tienen en casa una domadora.

El rap de El Micha lo deja bien claro: “La que me quiere no por fama ni por racha / Se lo merece si se emborracha / Si no cocina, si no lava, si no plancha, pa´ mi la mía es más dura que Las Kardashian”.

Los fanáticos de los artistas dejaron algunos comentarios en YouTube sobre el tema: “Cada vez ustedes hacen mejor música”; “No lo puedo creer qué buen junte entre cubanos”; “Esto es lo que hay que hacer más colaboraciones para crecer el género”; “Tres monstruos cubanos. Buen tema”.

Hace unos días Lenier anunció que está preparando un remix a ritmo de salsa del tema “Mentiras” que comparte con Eduardo Antonio, por lo que se avecinan más estrenos.

El Chacal lanzó la pasada semana “Los requisitos” y este viernes volvió a la carga con “Tonto” junto a Dale Pututi.

Por su parte, El Micha además de calentar la pista con “Papá” está enfrascado en un nuevo disco que saldrá en marzo con la producción de Emilio Estefan.

