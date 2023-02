Partos traumáticos en Cuba: "Si te quejas te tratan mal"

Muchas mujeres cubanas afirmaron haber pasado por partos traumáticos en los hospitales de la isla, y aseguraron tener miedo y fobia al momento del alumbramiento porque “si te quejas te tratan mal”, reconoció un artículo del diario oficialista Escambray, en Sancti Spíritus.

En declaraciones al rotativo, una madre relató que no pudo quejarse de los dolores durante ese momento por temor: “Te dicen siempre que te tienes que portar bien, porque si no lo haces o si te quejas te tratan mal. Soy muy miedosa, pero ni chisté. Conversé un rato con las enfermeras hasta que me quedé sola. A lo mejor ese es el procedimiento, pero nadie me lo explicó”, dijo.

Contó que “por los nervios, las piernas me temblaban, no podía aguantar y le pedí a una estudiante de Medicina que me sostuviera la mano. Pero llegó el momento que también se acostó a dormir porque era ya de madrugada. Creo que eso, junto a los dolores y la cardiotocografía continua (CTG), provocó que se me fuera la mente”.

La mujer consideró que "para los médicos y enfermeras parir con dolor está naturalizado, como también no dar apoyo psicológico, ni explicar o enseñarte qué se vive en cada paso. Nosotras nos estamos preparadas del todo para asumir ese momento, aunque la naturaleza nos da el don de traer al mundo a una criatura”.

La prensa cubana ha insistido sobre el tema luego de que la investigación “Partos Rotos” –realizada por un grupo de periodistas independientes y la primera de su tipo en abordar la violencia obstétrica en Cuba– revelara tras analizar 500 partos que muchas mujeres han sufrido formas de violencia obstétrica en un sistema sanitario que "ignora las necesidades de las mujeres en un momento en que son vulnerables".

De acuerdo con el rotativo, el gobierno cubano ensaya un nuevo tipo de experiencia, la del acompañamiento, en la ciudad de Sancti Spíritus, sede de un proyecto nacional que busca introducir adecuaciones para respetar la fisiología del parto.

Elvis Julio Rodríguez, jefe de departamento de Promoción y Educación para la Salud en el municipio de Sancti Spíritus, explicó que “es una nueva modalidad. Va a ser un ente sociabilizador y se le respetarán sus decisiones, desde el acompañamiento hasta la postura del parto fisiológico”.

Este método incluye durante el proceso del parto a un familiar formado por una preparación psicoprofiláctica, así como la implementación de diferentes utensilios.

“El acompañamiento familiar no es algo nuevo aquí, pero ahora la persona que decida la gestante va a recibir una capacitación durante varias semanas, al igual que ella para enfrentar el dolor; además de que contamos con un grupo de elementos que ayudarán en la dinámica del parto como pelotas, colchón para el piso…”, señaló el especialista.

Las denuncias de malos tratos durante el alumbramiento en Cuba coinciden con el aumento de la muerte materno infantil en la isla, donde la mortalidad se ha elevado considerablemente en los últimos años. El país cerró 2022 con una mortalidad infantil de 7.5 por cada mil nacidos vivos, cuando antes presumía de una mortalidad menor a 3.5 por cada mil nacidos vivos.

La Red Global de Periodismo Investigativo (GIJN) seleccionó la investigación Partos Rotos, entre las ocho mejores de América Latina en 2022.

Si bien algunas periodistas involucradas en la investigación debieron permanecer en el anonimato por temor a represalias del régimen, la publicación de los escalofriantes testimonios obligó al Ministerio de Salud Pública a reconocer el hecho y a adoptar medidas.

Desde entonces no solo la prensa oficialista se hizo eco de varias denuncias de embarazadas que sufrieron durante el parto por parte del personal de salud; sino que el MINSAP comenzó a implementar en dos hospitales cubanos el proyecto dirigido a la "atención al parto respetuoso".

La experiencia se desarrolla en dos instituciones, además del hospital provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, en el ginecoobstétrico Ramón González Coro, de La Habana.