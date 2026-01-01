Se incendia triciclo eléctrico dentro de una casa en Bayamo

Un triciclo eléctrico se incendió en el portal de una casa en la ciudad de Bayamo, Granma

El incendio de un triciclo eléctrico dentro de una casa en la ciudad de Bayamo, Granma, el martes por la noche, causó mucha alarma en la zona, pero ni los residentes de la vivienda ni ninguna otra persona resultó herida.

Un video publicado en Facebook por el cantante y activista Saúl Manuel dejó registro del fuego, que se originó en la batería de litio del triciclo, mientras estaba parqueado en el portal de la casa, ubicada en la calle 26 de Julio.

Cuando se desató el incendio, los residentes de la vivienda se encontraban en la parte trasera, pero todos resultaron ilesos, gracias a la rapidez con que actuaron los vecinos.

Varias personas acudieron de inmediato, lograron sacar el vehículo a la calle y ayudaron a sofocar el fuego con cubos de agua. Para ello, tuvieron incluso que volcar el triciclo, pues las llamas persistían.

En más de una ocasión, cuando ya parecía que las habían apagado, volvieron a avivarse. Se necesitó gran cantidad de agua para aplacar el fuego y enfriar la batería del todo.

Testigos afirmaron que los bomberos llegaron al lugar cuando ya había sido extinguido el incendio.

El triciclo sufrió daños severos, según se aprecia en las imágenes.

En los comentarios al post, Dalia Aguilar Rodríguez, nieta del dueño de la casa, reveló que ella y su familia se encontraban dentro cuando se inició el fuego y aseguró que todos están bien.

“Mis abuelos acostumbran a sentarse ahí delante, justo al lado del triciclo”, contó. “Gracias a Dios, estábamos todos atrás, todos nos encontramos bien, gracias a Dios y a los vecinos que fueron a ayudar”.

Los incendios de vehículos eléctricos, principalmente motos, son muy frecuentes en el país. El fenómeno ha generado preocupación entre la población, mientras las autoridades han llamado a reforzar la seguridad y responsabilidad en el uso y mantenimiento de estos medios de transporte.

Este mismo martes, en el municipio Marianao, en La Habana, se registró el incendio de una moto eléctrica, en plena vía pública.