Se incendia triciclo eléctrico dentro de una casa en Bayamo

El incendio de un triciclo eléctrico dentro de una casa en la ciudad de Bayamo, Granma, el martes por la noche, causó mucha alarma en la zona, pero ni los residentes de la vivienda ni ninguna otra persona resultó herida.
Un video publicado en Facebook por el cantante y activista Saúl Manuel dejó registro del fuego, que se originó en la batería de litio del triciclo, mientras estaba parqueado en el portal de la casa, ubicada en la calle 26 de Julio.
Cuando se desató el incendio, los residentes de la vivienda se encontraban en la parte trasera, pero todos resultaron ilesos, gracias a la rapidez con que actuaron los vecinos.
Varias personas acudieron de inmediato, lograron sacar el vehículo a la calle y ayudaron a sofocar el fuego con cubos de agua. Para ello, tuvieron incluso que volcar el triciclo, pues las llamas persistían.
En más de una ocasión, cuando ya parecía que las habían apagado, volvieron a avivarse. Se necesitó gran cantidad de agua para aplacar el fuego y enfriar la batería del todo.
Testigos afirmaron que los bomberos llegaron al lugar cuando ya había sido extinguido el incendio.
El triciclo sufrió daños severos, según se aprecia en las imágenes.
En los comentarios al post, Dalia Aguilar Rodríguez, nieta del dueño de la casa, reveló que ella y su familia se encontraban dentro cuando se inició el fuego y aseguró que todos están bien.
“Mis abuelos acostumbran a sentarse ahí delante, justo al lado del triciclo”, contó. “Gracias a Dios, estábamos todos atrás, todos nos encontramos bien, gracias a Dios y a los vecinos que fueron a ayudar”.
Los incendios de vehículos eléctricos, principalmente motos, son muy frecuentes en el país. El fenómeno ha generado preocupación entre la población, mientras las autoridades han llamado a reforzar la seguridad y responsabilidad en el uso y mantenimiento de estos medios de transporte.
Este mismo martes, en el municipio Marianao, en La Habana, se registró el incendio de una moto eléctrica, en plena vía pública.
Preguntas frecuentes sobre incendios de vehículos eléctricos en Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué son frecuentes los incendios de vehículos eléctricos en Cuba?
Los incendios de vehículos eléctricos en Cuba son frecuentes debido a la mala calidad de las baterías, las reparaciones informales y la falta de regulaciones estrictas. Estos factores, junto con la manipulación inadecuada y cargas prolongadas, incrementan el riesgo de incidentes. Además, las condiciones eléctricas inestables del país agravan el problema.
¿Qué medidas se pueden tomar para evitar incendios en triciclos y motos eléctricas?
Para evitar incendios en vehículos eléctricos, es crucial seguir recomendaciones básicas de seguridad. Estas incluyen no sobrecargar las baterías, utilizar cargadores originales, desconectar las baterías al alcanzar el 100% de carga, y evitar cargarlas durante la noche o sin supervisión. Además, se debe evitar el uso de extensiones en mal estado y realizar reparaciones con personal calificado.
¿Cómo afectó a los residentes el incendio del triciclo eléctrico en Bayamo?
El incendio del triciclo eléctrico en Bayamo causó alarma, pero afortunadamente los residentes de la vivienda no resultaron heridos gracias a la rápida acción de los vecinos. El vehículo sufrió daños severos, pero la intervención comunitaria evitó una tragedia mayor.
