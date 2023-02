Expertos dudan de la versión del gobierno sobre apagón en mitad de Cuba

Ingenieros y técnicos eléctricos cubanos dudan de la versión dada por el gobierno cubano para explicar el apagón que dejó a oscuras a la mitad de la isla; que atribuyen a la "falta de mantenimiento y al desastre económico".

Este lunes, se produjo un apagón en siete provincias cubanas -desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo- y el Ministerio de Energía y Minas informó que se debió a un incendio en un cañaveral, que afectó una línea de 220 Kilovoltios (Kv), entre Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

"Cuando hay quema de caña, el aire se ioniza y puede provocar fallos entre las fases de estas líneas de trasmisión", precisó la Unión Nacional Eléctrica (UNE) de Cuba, en un comunicado.

"El gobierno no está diciendo toda la verdad y sorprende que cuando menos caña hay y -hace años- se desechó la técnica de la quema de caña, ¿un campo quemado dejó sin electricidad a la mitad del país"?, cuestionó un ingeniero eléctrico, que rehusó ser identificado.

Las cenizas de la quema de caña, que llamamos carboncillo, es un conductor eléctrico y es probable que contamine el ambiente y se produzca un salto eléctrico; pero "yo tengo mis dudas fundadas porque la falta de mantenimiento de torres y líneas pudo desencadenar tamaño arco eléctrico", apuntó.

Las tensiones y/o voltajes muy altos, producen saltos eléctricos de un polo al otro; si no hay buen aislamiento; de hecho las torres de alta tensión se diseñan con distancia entre cables, y a las estructuras metálicas se les dota de aisladores para que no ocurran arcos eléctricos, explicó.

Dentro de las variantes del diseño, "se prevén causas naturales, como lluvias, tormentas, y hasta ciclones; ¿no fueron previstos incendios forestales"?, cuestionó.

Durante muchos años, "Cuba quemó caña, previa al corte mecanizado y yo no recuerdo haber visto en los registros ningún evento de apagón total por esa causa, sostuvo una especialista del Centro Nacional de Despacho del Ministerio de Energía y Minas.

"En nuestros registros de apagón total, aparecen eventos en los años 1975-76; en líneas de alta tensión de 220 Kv; que fueron introducidas por los soviéticos: en las de 110 Kv nunca hubo problemas", subrayó.

Uno de los primeros apagones totales se produjo en Mariel, donde el polvo que soltaba la fábrica de cemento, se depositaba encima de los cables de alta tensión que, unido a la humedad fue creando unas costras o camisas conductoras, que violaban las distancias de seguridad entre cables y polos para evitar los arcos, recordó.

Los compañeros más veteranos recuerdan que la asesoría soviética impartió una conferencia a nuestros ingenieros y técnicos y recomendaron los mantenimientos preventivos y la compra de los equipos necesarios; y se acabaron los apagones totales, concluyó.

"Lo de Mariel que te refirió esa compañera es cierto, pero aquí nadie habla del incumplimiento de las normas de mantenimiento y limpieza, que viene de atrás, por el desastre generalizado en que se ha convertido nuestro país", aseguró un ingeniero jubilado del sector eléctrico; donde la escasez de capital humano también ha influido en su deterioro.

"Y te lo digo con dolor porque yo me jodí por esa industria que ahora la juventud cree que solo produce apagones; pero alguien tiene que asumir la responsabilidad y decir, este apagón es raro, y su magnitud revela falta de mantenimiento y no andar con la bobería esa del polvito ionizado, que no se lo cree ni el que lo escribió", remató.