Adelth Bonne: "Soy de los pobres de Cuba que lucha porque mi pobreza cambie"

El activista cubano Adelth Bonne Gamboa respondió a los represores que lo interrogaron tras última citación que le hizo la Seguridad del Estado en La Habana.

"En mi casa no hay aire acondicionado, en mi casa no hay plasmas ni nada de esas cosas que ya son normales en casi todos lados. Somos pobres, y no me da pena decirlo, porque soy de los pobres de Cuba que lucha porque mi pobreza cambie cuando se caiga esta dictadura comunista", escribió el joven cubano en su perfil de Facebook.

Según el activista, los oficiales de la contrainteligencia que le interrogaron, dijeron que este recibía dinero por decir y hacer lo que piensa.

"Si a mí me pagaran, no viviera en la condiciones que vivo", aseguró.

Reprochó a las autoridades de no ofrecer ayuda en momentos difíciles y que solo a los amigos ha podido hacer algunas reparaciones en su casa, como cuando se desplomó un fragmento del techo, hace cerca de un año.

"De varios aprietos me han sacado muchos amigos, pero no por lo que hago ni lo que digo, han sido personas con las que he tenido relaciones sentimentales ( amistad). Quien tenga duda me puede contactar, para que venga a mi casa y compruebe", acotó.

Por último, retó a la Seguridad del Estado a que demuestre los supuestos pagos que recibe el joven cubano por su activismo y denunciar a la dictadura cubana.

"Los únicos que lucran con el sufrimiento del pueblo son las cúpula comunista del PCC", finalizó.

Adelth Bonne Gamboa fue citado esta semana para un interrogatorio de la contrainteligencia, con el fin de persuadirlo para que dejara de denunciar en internet la crisis general del país.

Ese día también fue citada la joven Yordanka Battle Moré, lo que movilizó a otros activistas, como Rosmery Almeda (Alma Poet); el artista plástico Yulier Rodríguez y Yamilka Lafita., que terminaron detenidos arbitrariamente.

La presión popular y las denuncias en redes sociales hicieron que en pocas horas estuvieran nuevamente en la calle.