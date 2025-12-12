Hombre en Guantánamo pierde la vida dentro de su propia casa tras enfrentar a ladrones durante un apagón

Vídeos relacionados:
La ciudad de Guantánamo amaneció estremecida este jueves tras conocerse la muerte de Eraine Zaya Murcado, un vecino muy querido en la comunidad y conocido por muchos como “40 y 20”, quien perdió la vida dentro de su propia casa luego de sorprender a unos ladrones durante un apagón.
La noticia fue difundida inicialmente por el creador de contenido Marlon Guantánamo, quien también publicó en redes un video tomado dentro de la vivienda. Las imágenes, de contenido sensible, generaron una ola de indignación entre amigos y familiares, que acusaron al creador de faltar al respeto a la familia y pidieron retirar el material.
“¿Cómo pudiste subir ese video sin permiso de nosotros? Es una falta de respeto. No sabes por lo que estamos pasando”, reclamó su sobrina Greter Cuesta, reflejando el dolor que vive la familia.
El hecho ocurrió en 12 Sur y 5 Oeste, una zona que se encontraba completamente a oscuras por la falta de electricidad. De acuerdo con el testimonio de vecinos, los delincuentes aprovecharon la oscuridad para entrar a la vivienda. Eraine habría salido al patio al escuchar ruidos y, al enfrentarse a los intrusos, perdió la vida en el acto.
Un hombre trabajador, querido y respetado
Quienes conocían a “40 y 20” coinciden en que era un hombre noble, trabajador y respetado. Muchos lo recuerdan por su presencia en las vallas de gallos, donde vendía ron y era querido por su carácter alegre y su manera de “echar el bonche”.
“Buen hombre, buen amigo, muy luchador… logró lo suyo con sacrificio”, escribió un allegado. “Era tremenda persona, querido por todos. Nos duele el alma”, expresó otro.
Incluso quienes no lo conocían personalmente han lamentado su muerte al ver la magnitud del cariño que despertaba. “Qué dolor tan grande. Se ve que era buena persona”, comentó una vecina.
“Buen amigo, buen hermano, antes que todo era un hombre muy luchador”, escribió Yaunier Dandicourt, mientras que Iván Rodríguez expresó su indignación: “Hasta cuándo vamos a estar perdiendo buenos amigos a manos de delincuentes. Ese gobierno, ¿qué está haciendo para evitar estas tragedias?”.
Incluso desde la distancia llegaron despedidas dolorosas. “Tú sobrino te quiere mucho, te llevaste un pedacito de mí”, escribió su sobrina Cuesta.
Miedo creciente por la inseguridad y los apagones
La muerte de Eraine ha reavivado el temor de los vecinos ante la inseguridad creciente en Cuba, especialmente durante los prolongados apagones nocturnos que dejan a barrios enteros en total vulnerabilidad.
“Ya da miedo la inseguridad y la violencia que hay en este país, los apagones son utilizados como herramienta para que una pila de malintencionados apaguen vidas inocentes”, denunció Yaismin Laborde.
Otros vecinos coincidieron en que ni siquiera dentro de sus propias casas se sienten protegidos. “Ya es demasiado. Ni en la casa hay seguridad con esos delincuentes”, lamentó Erobis García.
Mientras la comunidad exige respuestas y justicia, amigos y familiares intentan asimilar la pérdida de un hombre que, según todos los testimonios, era respetado, querido y trabajador.
Cuba vive desde hace años una crisis energética que ha multiplicado los cortes eléctricos y, con ellos, el temor de miles de familias que se sienten cada vez más expuestas en sus propios hogares.
