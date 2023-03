Actor cubano Rubén Rabasa triunfa en Hollywood

A sus casi 85 años, el actor y escritor cubano Rubén Rabasa está triunfando en Hollywood, nada más y nada menos que dentro del universo fantástico de Marvel.

El artista forma parte del elenco de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la película estadounidense de superhéroes producida por Marvel Studios que se estrenó el pasado febrero.

En el filme Rubén Rabasa interpreta a Ernesto, el barista de la cafetería que sale en la película y, aunque su personaje es pequeño, se ha vuelto famoso por una frase que dice en una de las escenas y que le está dando la vuelta al mundo.

Lo que algunos no saben, sin embargo, es que esa parte no estaba en el guion y que fue fruto de un error del actor pero que terminó gustando a la dirección de la película.

En una de las primeras escenas de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Rubén Rabasa confundió a dos superhéroes, al Hombre Hormiga con Spider-Man.

Después de que Scott Lang (Ant-Man) recibe su pedido en la cafetería donde trabaja Ernesto, este le grita "¡Gracias Spider-Man!", equivocándose por completo de personaje.

"Fue una locura, pensé que era otra persona, ¡pensé que era Spider-Man!", dijo Rabasa a Marvel en la alfombra roja de Ant-Man y The Wasp: Quantumania.

Aunque en ese momento no sabía por qué todos se reían y pensó había dicho el nombre correcto, al director del filme le gustó la confusión y la dejó en la película y la escena pasó a convertirse en uno de los momentos graciosos de la cinta.

“Soy de Cuba, ese es el problema, no sé mucho de Spider-Man. ¡Hay Ant-Man y Spider-Man, demasiados!”, bromeó el artista a propósito de esto.

El pasado año Rabasa también estuvo de estreno con el remake de Father of the Bride, en la que interpreta al Tío Walter y comparte escena con otros dos cubanos Andy Vázquez y Gloria Estefan

Rubén Rabasa acumula una larga trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Si bien es conocido por su participación en el programa "Sábado Gigante", conducido por Don Francisco, y sus papeles en películas como Amigos (1985), Police Academy 5: Assignment: Miami Beach (1988), y The Lost City (2005), alcanzó mucha popularidad por un sketch que protagonizó para la serie de Netflix, "I Think You Should Leave" en 2019.

A raíz de este personaje surgieron muchos memes y gif que hasta el día de hoy continúan apareciendo en redes sociales y en aplicaciones de mensajería.

También en 2022, el actor estrenó "Rubenology: The Making of An American Legend", una obra de teatro unipersonal en la que cuenta anécdotas de buena parte de su vida.

Con solo 17 años Rabasa emigró a Estados Unidos junto a su madre y su hermano menor, y es en este país donde ha desarrollado su carrera artística.

