Hallan cadáver de joven asesinado a machetazos en calle céntrica de Pinar del Río

El cadáver de un joven cubano supuestamente asesinado a machetazos apareció en una céntrica calle de la ciudad de Pinar del Río, informó el medio independiente ADN Cuba.

“En horas tempranas de la mañana, aquí en la provincia de Pinar del Río, en la calle La Alameda, hoy amaneció el cuerpo de un joven que le decían Omarito, [vecino] del reparto Vélez”, informaron en un video enviado al medio independiente los activistas Omar Suárez Campos y Julio César Góngora.

“Sucede que lo encontraron macheteado. Las autoridades, los peritos, están aquí analizando”, precisó Suárez Campos.

En el video se puede ver a dos oficiales trabajando sobre el terreno en la calle pinareña, de donde presuntamente el cadáver fue retirado, mientras una multitud los observa del otro lado de la calle. El tráfico en la vía fue interrumpido.

La prensa oficialista no ha confirmado este hecho hasta el momento.

En medio de una profunda crisis económica y ante la creciente violencia en Cuba, los ciudadanos reclaman al gobierno implicarse más en la protección de la ciudadanía y en la captura de los delincuentes.

La pasada semana, un campesino residente en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, fue asesinado a machetazos y su cuerpo escondido dentro de un saco en el baño de su vivienda. El móvil del asesinato fue el robo.

A finales de febrero, por su parte, el asesinato de un custodio en Villa Clara conmovió a ciudadanos de ese territorio que denunciaron el crimen en redes sociales y expresaron su preocupación por la espiral de violencia que sacude el país

“Hace apenas unas horas ocurrió otro asesinato en Cuba, precisamente en mi propio barrio, por lo que este, en particular, me toca de cerca y me ha dejado una sensación horrible. Esta vez fue uno de los CVP de la escuela primaria donde estudié, llamada Celia Sánchez, del Reparto José Martí, en Santa Clara”, reportó el activista cubano Jonatan López.

“Le arrebataron la vida a sangre fría con un cuchillo en la madrugada de hoy [domingo]. Fue apuñalado varias veces, todo para robar algunos TV y unas PC viejas, o incluso comida, dicen algunos. Pero todos coinciden en algo, lo Asesinaron”, precisó López.