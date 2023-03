Guajiro cubano: "Quien apoye esta dictadura no tiene moral ni dignidad"

El campesino Juan Carlos Hernández Guillén, pidió a los cubanos de cara a las elecciones que se acercan, que reaccionen porque "quien apoye la dictadura no tiene moral ni dignidad".

En una publicación en Facebook Hernández explicó que se sentía indignado tras ver el acto que organizó el régimen en la escalinata de la Universidad de La Habana este fin de semana, donde Miguel Díaz-Canel invitó a los cubanos a apoyar al equipo de béisbol y a votar el 26 de marzo.

"Soy un guajiro que siempre he vivido en los montes de Cuba y nunca he entendido la política, pero entiendo lo que es verdad y lo que es mentira, lo que se dice hipócritamente. Entiendo preferentemente las manipulaciones de los comunistas, que ni ellos mismos se creen lo que dicen" comentó Hernández.

Este cubano no cree "en palabras y consignas sino en acciones y resultados", por eso se siente tan indignado con la situación actual del país, en particular por el mal uso que hace el régimen del término "derechos humanos".

"Nada tiene que ver con la realidad de Cuba. ¿Cuáles son los derechos de los cubanos de a pie? (...) Tenemos derecho a no tener comida, no nos puede dar hambre; a enfermarnos y no tener medicamentos; a que mueran nuestros familiares y amigos por negligencia médica y a no reclamar porque te meten preso", comentó.

En su criterio los derechos humanos que el régimen deja a los cubanos son aquellas cosas que se deberían eliminar en un país justo. Por eso, acusa al gobierno de mantener durante décadas un discurso político hipócrita que ha causado mucho daño al país.

"Lo que sí entendí bien claro fue cuando Fidel Castro dijo 'con la revolución todo sin la revolución nada'. En esas palabras quiso decir: 'Si obedeces la dictadura puedes tener beneficios, si te pones en contra te irá muy mal, te destruimos de una forma u otra", señaló.

Hernández comenta que desde la década de 1960, cuando Fidel pronunció las Palabras a los Intelectuales, todos los cubanos entendieron que decir la verdad y reclamar los derechos elementales no está permitido en Cuba.

"Por esas razones y por muchas más que he sufrido en esta tiranía criminal, digo que quien apoye a esta dictadura, no tiene moral, no tiene dignidad, es un hipócrita pendejo".

Facebook Juan Krlos Hernández

El guajiro cubano se dio a conocer en 2020, tras la muerte de su hijo en un accidente de tránsito. En ese momento algo se rompió en su alma y dio lugar a una motivación de lucha por un país mejor.

"Juré ante el cadáver de mi hijo que lucharía sin descanso contra toda injusticia, por una Cuba justa, sin más crímenes y atropellos con el pueblo, lucharé hasta la muerte o ver a Cuba libre", dijo en aquel momento.

Sus declaraciones no son del agrado del régimen y ha sido detenido por su postura crítica contra el gobierno.

El hijo de Hernández murió con solo 17 años, en Minas, Camagüey, tras ser atropellado por un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol en 2019. El guajiro exigió justicia por la muerte del joven y desde entonces ha sido reprimido por la Seguridad del Estado en varias ocasiones.