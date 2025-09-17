Oficial: Régimen cubano borra el límite de edad presidencial para “asegurar el futuro de la revolución”

Vídeos relacionados:

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este martes la reforma constitucional que elimina el límite de 60 años para aspirar a la presidencia de Cuba en un primer mandato, con el argumento de garantizar la “institucionalidad” y “asegurar el futuro de la Revolución”.

La decisión, publicada en la Gaceta Oficial, hizo oficial la supresión del segundo párrafo del Artículo 127 de la Constitución que hasta ahora establecía ese requisito etario.

A partir de la reforma, únicamente se exige tener más de 35 años, ser ciudadano cubano por nacimiento, no poseer otra ciudadanía y conservar los derechos civiles y políticos.

El Consejo de Estado promovió la modificación tras señalar que el envejecimiento poblacional del país hacía “injusto” impedir que personas con más de 60 años, plenas facultades físicas y mentales, "fidelidad demostrada" y "trayectoria política", pudieran ocupar la jefatura del Estado.

"Ante la necesidad de garantizar la institucionalidad de la nación y asegurar el futuro de la Revolución, dicha disposición (el límite de edad anterior) se convierte en impedimento para que personas en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, con una edad superior a los 60 años, experiencia, resultados en su labor, fidelidad y trayectoria demostradas y alto compromiso con la Patria, puedan ocupar tan alta responsabilidad", refiere el texto.

La Asamblea Nacional respaldó la iniciativa con "mayoría calificada" y, presuntamente, una Comisión de Estilo revisó el texto antes de ser refrendado por el gobernante Miguel Díaz-Canel.

La norma entra en vigor de manera inmediata, y el Ministerio de Justicia fue encargado de editar una versión actualizada de la Constitución.

Con esta medida, el régimen abre la puerta a que figuras de mayor edad, consideradas de confianza por la cúpula gobernante, puedan acceder o permanecer en el poder sin restricciones constitucionales.

La decisión había sido aprobada en julio, sin consulta popular previa, durante el Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, e impulsada por el "factor demográfico de envejecimiento poblacional".

La modificación constitucional busca permitir que individuos con edad superior a la anteriormente fijada puedan asumir la responsabilidad de la presidencia, si esto conviene a los fines del régimen.

El cambio se produjo tras una solicitud de Raúl Castro de evaluar el asunto. El propio Esteban Lazo informó que el Consejo de Estado había aprobado el proyecto de ley de reforma constitucional y promovió la iniciativa para modificar el artículo 127 de la Constitución y, previo a la presentación de la normativa, el Buró Político del Partido Comunista revisó el asunto a propuesta de Raúl Castro.

La reforma ocurre en un momento en que el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien ya ha cumplido los 65 años, está cercano a culminar su segundo mandato (en 2028).

Aunque las autoridades insisten en que los cambios no se diseñaron con nombre propio ni para una coyuntura específica, la modificación legal allana el camino para su eventual reelección.

