Los Pichy Boys piden boicot a los Miami Marlins

El dúo de humoristas cubanos Los Pichy Boys pidió hacer un boicot a los Marlins de Miami por su polémica decisión de vetar mensajes contra la dictadura en pulóveres y carteles llevados al estadio por aficionados cubanos durante el partido entre el “Team Asere” y la selección de Estados Unidos en las semifinales del V Clásico Mundial de Béisbol.

“Le pido a todos los cubanos con dignidad del sur de Florida un BOYCOT total a los Marlins. Que este año rompan record de menos asistencias y ventas. El opening game ya se había vendido desde antes de esto, lo sé porque nosotros, como fieles fans que éramos ya teníamos tickets. (Obvio que ya no vamos). Pero eso es solo un juego. Que sientan la presión después”, dijeron esta última semana los Pichy Boys en su cuenta de Instagram.

También en otra publicación comentaron que tras una semana de los abusos por parte de los Marlins y sus empleados están convencidos “que ellos no van a dar la cara”.

Asimismo, recordaron que ellos intentaron “por las buenas que se disculparan con la comunidad de exiliados cubanos del sur de la Florida y nos tiraron a mierda” y que tampoco la directiva de los Marlins respondió a la carta enviada por el senador Marco Rubio para que explicaran lo ocurrido ese día en el estadio con los que intentaron expresar su oposición al régimen de la isla.

Además, expusieron el día en que los Marlins abandonaron un juego en apoyo al movimiento “Black Live Matters”.

“No dejen de entrar a la cuenta de los Marlins y dejarles sus comentarios. A los que escriben diciendo que la pelota no se mezcla con política, y que un juego de pelota no es lugar para protestar, aquí les dejo el día que los Marlins abandonaron un juego en apoyo a Black Live Matters. Ahí lo tienen bien claro. Son las vidas de nosotros, los cubanos del exilio, las que no les importa. #BoycotttheMarlins”, añade el dúo de humorista en la citada red social.

A pocos días del polémico juego, los Marlins de Miami afirmaron que la política del V Clásico Mundial de Béisbol prohíbe los mensajes políticos en todos los juegos y en todas las instalaciones, como respuesta a las fuertes críticas recibidas por prohibir propaganda contra el régimen cubano en su estadio durante la semifinal entre Cuba y Estados Unidos.

La política "fue establecida mucho antes del inicio del torneo", dijeron los Marlins, ya que se pretende "centrar la atención en la competencia en el terreno", señalaron en un comunicado enviado a la cadena de noticias Telemundo 51.

También enfatizaron las autoridades de los Marlins que fueron "flexibles" al permitir a los aficionados manifestarse y no se le negó la entrada a nadie.

Francis Suárez, alcalde de Miami, aseguró también que investigaría la prohibición de ingresar carteles contra el régimen cubano en la semifinal entre Cuba y Estados Unidos en el V Clásico Mundial de Béisbol.

Aunque Suárez aseguró que el estadio fue construido con dinero salido de las arcas de los contribuyentes, en un comunicado de prensa, la alcaldía declaró que el actual contrato indica que todo lo sucedido dentro del estadio es a discreción de la administración de los Marlins.

Previo al partido de ese domingo, el alcalde opinó que la decisión no tenía sentido, cuando viven en un país libre "donde deberemos de poder expresarnos libremente"; la decisión, además, afectaría la confianza de los aficionados al béisbol.

Aunque la seguridad del LoanDepot Park impidió a aficionados ingresar con camisetas que tenían consignas políticas, muchos lograron acceder con sus pancartas y pulóveres a escondidas.

Los asientos situados detrás de home en el partido se convirtieron en una improvisada tribuna por la que pasaron carteles contra el régimen sostenidos indistintamente por el reguetonero Ovi, el influencer Alexander Otaola, la cantante La Diosa o miembros de la organización Cuba Decide.