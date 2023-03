Diasniurka Salcedo explota: "No me voy de Cuba sin mis hijos"

La activista cubana Diasniurka Salcedo denunció la fuerte represión que la Seguridad del Estado ejerce sobre ella desde hace varios días y declaró que no dejará Cuba sin sus hijos.

"El régimen me dijo: 'O te vas del país o vas a cumplir sanción'. Yo no he cometido ningún delito. (...) Sé que no soy la primera ni será la última a quien estas cosas le sucedan. Me dieron un término de 90 días y les dije que yo no me voy de Cuba sin mis niños", contó Diasniurka en transmisión en directo por Facebook.

Explicó que sus niños no son sus hijos biológicos pero, aunque ella nos los haya parido, los reconoce como sus hijos y no los dejará atrás, menos en la actual situación de desamparo que vive el pueblo de Cuba.

"No los voy a dejar atrás porque no voy a permitir que vayan a una casa de niños sin amparo filial para que los adoctrinen", comentó.

En su transmisión señaló que sus hijos biológicos murieron en Cuba por falta de medicamentos.

"Yo perdí a mis primeros hijos y sé lo que se siente. Por tanto, no voy a perderlos otra vez, porque estos no los parí pero son mis hijos. A todo el que se fue por presión dejando su familia atrás no lo cuestiono, pero saben lo que se sufre", comentó conmovida esta madre cubana.

Diasniurka explicó que durante las elecciones nacionales este domingo la Seguridad del Estado la mantuvo bajo seguimiento. Comentó que no tiene amigos, que lleva años viviendo bajo una continua represión.

"Yo también tengo familia, también soy un ser humano y no acepto que vengan a decirme por privado 'No te vayas'. Nadie sabe lo que cada quién es capaz de aguantar. Llevo años resistiendo. Me parece egoísta que venga alguien a decirme lo que tengo que hacer", comentó.

Diasniurka denunció que está presa en su propia casa, tiene tres líneas de móviles y el régimen se las bloquea todas, no puede salir sola de su casa porque han intentado atropellarla en más de una ocasión y aún así sigue denunciando las arbitrariedades de la Seguridad del Estado en Cuba.

"Mis hijos llevan años presos conmigo dentro de esta casa, sin poder salir. No saben ni lo que es un parque, nunca he podido disfrutar de mis hijos en un parque. Su única diversión es mirar los pajaritos o inventarnos juegos en la finca porque fuera del portón no pueden ir. Nadie puede cuestionar lo que no vive", dijo visiblemente triste y dolida.

La activista vive en Alquízar, provincia Artemisa. Se hizo muy conocida en las redes sociales de los cubanos tras apoyar a personas que se encuentran en situación crítica de pobreza en su comunidad y después de ofrecer su apoyo a los presos políticos y a otros activistas por los derechos humanos en Cuba.

En sus redes sociales tiene un discurso crítico contra el régimen y denuncia las arbitrariedades del gobierno, por eso ha sufrido la represión de la Seguridad del Estado en numerosas ocasiones.

En octubre de 2022 la Seguridad del Estado notificó Diasniurka sobre una posible condena de ocho años por “ultraje a los símbolos patrios” e “instigación a delinquir”. La activista podría ser encarcelada si no abandona la isla en el plazo que el régimen le ha impuesto.