Madre de paciente psiquiátrico pide ayuda: ¿Acaso esperan que me mate para ingresarlo?

Cari Castillo, arquitecta cubana jubilada, pidió ayuda a las instituciones estatales, que se han desentendido de su hijo, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, hace unos cinco años.

"A pesar de su enfermedad, he tratado de mantenerlo conmigo por la situación tan mala de las instituciones psiquiátricas, que además están tan llenas de personas y no aceptan nuevos ingresos, por no tener camas disponibles, en otras palabras: colapsados. Eso solo lo saben las personas que como yo, tienen un familiar de estas características", explicó a través de una publicación en Facebook.

La mujer, de 74 años y que vive sola con su hijo en La Habana, contó que producto de la enfermedad del joven, recibe ataques por parte de él y no sabe qué hacer.

Este martes, Castillo llamó al Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) porque fue agredida por el hijo y allí le respondieron que solo contaban con una ambulancia y no era para este tipo de casos.

"La policía vino, pero solo pueden actuar acompañados del SIUM", explicó. "¿Cuál es el la solución para mi problema, acaso esperan que me mate para ingresarlo?".

Como muchos cubanos jubilados, Castillo lamentó que la pensión que cobra sea insuficiente y no pueda comprar frutas para poder darle a su hijo "camufladas" las pastillas que necesita para controlar su esquizofrenia.

"Mi trabajo, desde que me levanto, es atenderlo, el sistema de Salud Pública no cumple su función, no asume su responsabilidad en un país donde ser paciente psiquiátrico no debería sorprender a nadie", acotó.

Castillo confesó sentirse agotada de hablar con trabajadores sociales, funcionarios del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones gubernamentales, "que son muy atentos, pero no me resuelven el problema".

"Agradezco a las personas que dan sus caras ante mí, solo lamento que las instituciones no merezcan estas personas que tienen la intención de ayudar pero no las posibilidades reales. Ante este vacío legal en mi vida, solo me quedaba dar gritos en la calle, pero en mi calle hay personas con otros problemas, quizás más grandes que el mio así que dejo mis gritos en este texto, en espera de que llegue a oídos sensibles", finalizó.

Los pacientes psiquiátricos en Cuba padecen las carencias y la falta de atención por parte del sistema público de salud, muchas veces sin medicamentos, abandonados en las calles o ingresados en hospitales sin condiciones.

Nelson Nodarse, de 53 años, vivía en Encrucijada, Villa Clara, al momento de suicidarse y fuentes cercanas a la familia dijeron que tomó esa decisión tras padecer una profunda depresión y no contar con los medicamentos que necesitaba.

En febrero de este año se reportó la muerte de al menos 13 pacientes del Hospital Psiquiátrico de Holguín, con síntomas de desnutrición, anemia y bronconeumonía.