Videoclip de "Leyenda Viva" de Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa rebasa los 4 millones en Youtube

El videoclip de "Leyenda Viva", la última colaboración del rapero Tekashi 6ix9ine con el cantante cubano Lenier Mesa, ya supera los 4.5 millones de visualizaciones en Youtube, cuando apenas pasan dos días de su estreno en esta plataforma.

Filmado en parte en locaciones de Pinar del Río, el videoclip muestra a Tekashi 6ix9ine codeándose con gente sencilla de esa provincia cubana. Vestido como un campesino, cortando caña, retozando con otros muchachos en un río, el audiovisual acompaña el mensaje de un tema que reivindica los orígenes humildes del rapero neoyorquino.

El “guajiro” Tekashi camina por los surcos de cultivos de tabaco, conduce un carretón tirado por un caballo, lleva una yunta de bueyes y recorre calles y poblados de Pinar del Río con la bandera cubana sobre los hombros.

Junto a esta ficción, el videoclip de “Leyenda Viva” muestra otra: la del muchacho que triunfó a pesar de los obstáculos, la del “mismo bobo con dinero y fama” que ahora “vuelve” a sus orígenes repartiendo billetes de cien dólares, una especie de ritual que practica Tekashi con frecuencia y que desata la polémica en torno suyo.

Mientras reparte dólares entre los residentes de la occidental provincia, la letra de la canción va haciendo una especie de viaje por la vida del cantante estadounidense, de ese niño que no tuvo en su infancia ni siquiera juguetes y andaba descalzo, hasta el conocido cantante que es hoy.

“Ahora me miran los que ayer no me miraban, ahora me tiran los mismos que me ignoraban / Antes perdía, nunca ganaba, y ahora en este juego soy la ficha que faltaba”, dice una canción que “está haciendo historia”, según el rapero estadounidense de origen mexicano.

La idea de repartir billetes de cien dólares entre la gente a su paso por Pinar del Río no ha sido del agrado de muchos cubanos que han expresado su rechazo a esas imágenes.

"Este tipo viene a Cuba a hacer más millones de la miseria cubana, el gobierno lo apoya y el pueblo en su miseria le agradece la limosna. Lo de usar la bandera como capa, no es ultraje ni na", apuntó la activista Lara Crofs.

La cubana Yordanka Battle Moré compartió un post en Facebook donde le envió un mensaje a Tekashi 6ix9ine. "Díganle que yo vivo en Calzada 215, a ver si logro arreglar mi techo. Me río pa' no llorar, porque damos grima mundial", agregó.

"Es triste ver cómo Tekashi 69, artista estadounidense-mexicano, puede ir a grabar su parte de la canción en Cuba, mientras el cubano Lenier Mesa no puede regresar a su patria a grabar la parte de él, todo porque el 11 de julio se puso del lado del pueblo mientras estaban siendo brutalmente reprimidos por la dictadura. Lo siento, pero no me gusta la canción. Cero polémica, sencillamente no", denunció por su parte el activista Marcel Valdés.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.