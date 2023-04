Pobre cosecha de tomates limita producción de pulpa en Sancti Spíritus

La deprimida cosecha de tomates en Sancti Spíritus ha impedido la producción de pulpa en la fábrica La Estancia de ese territorio.

Aunque la capacidad diaria de esta planta es de 100 toneladas, hasta el momento la molida total no rebasa las 200 desde el inicio de la cosecha el pasado 14 de febrero, informa un reporte del medio local Escambray.

El director de La Estancia, unidad Empresarial de Base (UEB) Agroindustrial No. 5 de Sancti Spíritus, Juan Carlos Guzmán, explicó que no cuentan con las garantías ni siquiera para acopiar las cantidades que fueron convenidas (las cuales no se precisan), por lo que hacen recorridos por los campos para constatar la marcha de la cosecha.

En La Estancia, a diferencia de años anteriores, disponen de los recursos y la tecnología en buen estado para procesar, incluso, unas 5 000 toneladas de tomate, pero esta vez los bajos índices de cosecha lo impiden.

Según Escambray, la disminución en la siembra de tomates tiene su origen en la falta de insumos agrícolas, fertilizantes o combustibles para la preparación de tierras y el regadío, entre otras causas.

El funcionario precisa, que, pese a que se espera que varios territorios de la provincia realicen entregas de tomate en estos días, es posible que el producto se descomponga antes de ser trasladado hasta la planta pues ya la etapa óptima de cosecha está por concluir.

También, las 29 minindustrias de Sancti Spíritus que producen puré de tomate se encuentran en la misma situación y “se enfrascan en rastrear el tomate” entre los pequeños productores.

Los problemas para entregar a los campesinos y las entidades productoras el paquete tecnológico atentaron contra el desarrollo de este cultivo y la materia prima contratada no cubre las necesidades de la industria, enfatiza José Martínez Hernández, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial de Sancti Spíritus.

La escasez de tomate en la industria estatal cubana no es exclusiva de esta provincia, a la vez que productores denuncian que pierden a menudo sus cosechas debido a trabas burocráticas y falta de previsión de las autoridades.

Este mes también se conoció que la industria conservera de Ciego de Ávila procesará este año unas tres mil toneladas de tomate, cifra inferior a la que hubo en 2022.

Con una diferencia de más de 2,100 toneladas, la producción de tomate disminuyó por la carencia de insumos en la agricultura.

Debido a esta crisis de la industria, algunos vendedores han comenzado a pasar otros productos como puré de tomate.

Hace unos días, una cubana de Santa Clara aseguró haber comprado una lata de salsa de tomate que en realidad estaba hecha de calabaza, lo que consideró calificó de estafa a los consumidores.

En febrero, el periodista independiente Amílcar Melián denunció la venta en Santiago de Cuba de latas selladas de presunto puré de tomate que en realidad sabían a frutabomba.