Cubana desesperada pide ayuda para su hermanito con enfermedad ocular

Una cubana residente en Granma pidió ayuda para su hermanito que padece una enfermedad ocular y no está recibiendo ningún tratamiento.

Yadira Rodríguez compartió en su muro de Facebook el caso de su hermano, un niño que tiene un problema en las córneas y necesita un líquido para conservarlas, en lo que llega el momento de una operación por la que llevan años esperando.

Captura de Facebook / Yadira Rodríguez

"Nuevamente seguimos con la misma situación con mi hermanito y no hemos logrado resolver nada", aseguró.

Según Yadira, el pequeño estuvo unos días ingresado, durante los cuales recibió el tratamiento de sus gotas. Pero estas le brindan protección solo por 72 horas.

"Todos los días tratamos de llamar a la doctora de La Habana, porque nos dijo que cuando llegara un líquido que faltaba para conservar córneas, quizás entrara una córnea.... Pero lamentablemente no contesta el teléfono, siempre ocupado", dijo.

"Ya no hallo qué hacer, no sé a quien más pedir ayuda, estamos desesperados y no vemos avances. Por favor, mi hermano necesita ayuda, en las fotos ven que tratamos de abrirle su ojito para que vean la gravedad del caso", precisó.

El que pueda ayudar a esta familia, puede llamar al 51730290.

Numerosos internautas comentaron en la publicación, solidarizándose con el triste caso.

Una de ellos, residente en Bayamo, le sugirió a Yadira que se olvidara de las instituciones estatales y le pidiera ayuda al humorista Limay Blanco, que tiene un proyecto para dar medicamentos y otros recursos sanitarios a personas que los necesitan y no tienen respuesta del gobierno.

"Yadira Rodríguez, 5 2732624, llámame", escribió Limay en la sección de comentarios.

Captura de Facebook / / Yadira Rodríguez

El hermano de Rodríguez, un niño de una familia humilde del pueblo Grito de Yara, municipio Río Cauto, lleva años deseando una solución para su enfermedad ocular degenerativa, denominada queratocono.

Se trata de una de las enfermedades más frecuentes de la córnea que produce una pérdida paulatina de visión, asociada a miopía y astigmatismo. Cuando hay queratocono la córnea se va degenerando, aumentando su curvatura y adquiriendo forma de cono, de ahí su nombre. Requiere un tratamiento urgente para evitar una degeneración aún mayor.

El mes pasado, la joven acudió a las redes sociales para denunciar su situación, pues el menor lleva tres años a la espera de una intervención quirúrgica que le salve el ojo.

En un desgarrador post, describió "la desesperación y la impotencia" con la que viven, al contemplar el avance de una enfermedad en un niño que ha sido atendido en el Hospital Ramón Ferrer de la capital y en el pediátrico de Bayamo, pero que a día de hoy no recibe tratamiento.

"Somos una familia que no tiene un buen desenvolvimiento económico, nuestra vida está combinada a las interrogantes de la dura vida diaria y el dolor de ver a mi hermano en el estado en que está", dijo.

El niño sufre molestias a consecuencia de la enfermedad. "Siempre tiene el ojo tapado, está en un punto en el que la córnea constantemente está secretando líquido, incómodo y doloroso para él", describió.

"La última vez que asistió mi mamá y él a una consulta médica en Bayamo, la doctora no lo atendió. Somos de muy lejos, hacemos un esfuerzo casi humanamente imposible para llegar", denunció.

Yadira se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel y a los dirigentes para que atiendan la crítica situación de su hermano.

"Me duele saber que hay muchos médicos de misión en otros países ayudando a tantas personas y que en este, en mi país, no exista empatía. Los que estamos con vida aquí, todavía queremos vivir", les recordó.

"La potencia médica cubana está fundada sobre la base de las amistades, familias, dinero…quítate tú porque voy yo. Es una situación bastante vergonzosa, pero es la realidad que hoy vive el pueblo de Cuba y que mi hermano sufre todos los días”, concluyó.