Anuncian sanciones para protagonistas de recientes broncas en baloncesto cubano

La Comisión Nacional de Baloncesto determinó sanciones de hasta 30 días para algunas de las jugadoras habaneras y camagüeyanas que se vieron involucradas recientemente en una riña durante un partido de la Liga Superior de ese deporte.

De acuerdo con la nota aparecida en el sitio oficialista Jit, las capitalinas Melissa Oslega Jorrín y Nayara Espinosa Zayas, junto a las agramontinas Rachel Baldo Fiss, Melissa Despaigne Bongo y Naila Alonso Guillén, estarán un mes fuera de competencia, al tiempo que Elianni Armenteros Gelabert y Yaisel Fraguela Pérez -ambas de La Habana- cumplirán tres encuentros.

Además, los técnicos Ernesto Wright Suárez (LHA) y Migdelis Millet Betancourt (CMG) serán amonestados públicamente.

La misma información dio cuenta de otras sanciones, éstas para el sector varonil, relacionadas con un choque entre Mayabeque y Las Tunas donde "no se adoptaron medidas efectivas para garantizar el control, los buenos desempeños y la disciplina".

Aquí, los más perjudicados resultaron los árbitros. A saber, José Gelpi Michel (GTM) no verá acción en dos subseries, en tanto Luciano Pantaleón Jiménez (VCL), Lázaro Hidalgo Bueno (MAY), Félix Lara Bueno (SCU) y Yasiel Vallín Reyes (LHA) serán objeto de amonestaciones públicas, al igual que los entrenadores Yadier Guerrero Kiala (LTU), Luis Toledo Sanfiel (LTU) y Juan Yoel Díaz Acosta (MAY).

Por su parte, el preparador Alberto Castillo Milanés (MAY) fue suspendido con una subserie, y el atleta mayabequense Yosvel Estándar Clavel no podrá competir en eventos nacionales e internacionales durante un año.

Estas manifestaciones violentas de baloncestistas cubanos se produjeron solo días después de que Karel Guzmán, quien compite con el Club Napoca en la 7DAYS EuroCup en Rumanía, tuviera una pelea durante un partido y, luego de ser expulsado, volviera al estadio para agredir a su rival con una barra de metal.