Llegan a provincias cubanas nuevos carros fúnebres comprados a China

Nuevos carros fúnebres llegaron a Cuba procedentes de China, que aliviarán en algo la crítica situación de este servicio en el país.

Dos de los vehículos, del fabricante chino Jiangling Motors, fueron destinados a Las Tunas, donde se unirán a los dos que existen en el municipio cabecera, que ahora asumirán los traslados entre terruños para favorecer la conservación de los recién llegados.

Foto: Periódico 26

Según explicó al Periódico 26 Raúl Ernesto Martínez Rodríguez, subdirector de higiene y necrología de la Dirección Provincial de Comunales, los nuevo carros fúnebres cumplen todos los requisitos técnicos.

"La intención es lograr la recuperación total del transporte funerario", dijo.

La provincia cuenta con un total de siete carros fúnebres, y los municipios de Jobabo y Manatí no tienen ninguno propio en activo. El objetivo es adquirir otro y enviarlo a Puerto Padre, segundo municipio tunero en población.

El directivo aseguró que está garantizado el combustible para cubrir la demanda mensual.

Por otra parte, la Dirección de Comunales de Holguín anunció la llegada a la provincia de la segunda carroza fúnebre prevista para este año.

"La misma se pondrá al servicio de la población de inmediato para aminorar el tiempo en los servicios necrológicos", informó en su Facebook.

Captura de Facebook / Comunales Provincia Holguín

A finales de marzo, en el grupo de Facebook "AUTOS DIPLOMÁTICOS EN CUBA", el usuario Pablo Roxy compartió fotos de la caravana de vehículos que vio por las calles de la capital.

"Les van a poner chapa, son los nuevos carros fúnebres, son JMC. Andan en caravana", dijo.

En los últimos años se han dado en Cuba no pocos casos en los que hay que trasladar a los fallecidos en otro tipo de medio, como un transporte de alimentos o una camioneta sin techo, donde el ataúd viaja a la intemperie.

En septiembre, en Sagua de Tánamo, Holguín, donde una anciana fue trasladada al cementerio en un jeep debido a que no había ningún carro fúnebre.

"Nunca llegó un carro fúnebre, en esta isla cárcel no hay vida. Esto ocurrió en Holguín, Sagua de Tánamo, un pueblito llamado El Sopo. Este dolor es mío y de mi familia, no de los barrigones abusadores que no les importa el pueblo", denunció la sobrina de la fallecida.

En Las Tunas, en febrero pasado solo funcionaban cuatro autos para toda la provincia, de un parque total de 13 carros.

De los cuatro que funcionaban, dos estaban en el municipio cabecera, uno en Jobabo y uno en Colombia, según detalló entonces Martínez Rodríguez, quien esperaba por los dos nuevos autos que acaban de llegar al territorio.

El principal problema de los vehículos rotos o fuera de servicio es "la carencia de neumáticos y componentes eléctricos" como las baterías, además de que "son vehículos viejos, deteriorados y a veces, se les encuentran nuevas cosas".

En redes sociales, abundan las quejas de los cubanos que deben esperar largas horas en las funerarias por los carros fúnebres.

En Holguín, en octubre, hasta ocho horas tuvo que esperar la familia de una difunta anciana para que llegara el carro fúnebre a buscar el cadáver, al que, encima, tuvieron que velar en medio de un apagón en la funeraria.

En diciembre pasado, durante la sesión de la Asamblea Nacional, Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra de Economía y Planificación, informó que en el país funcionaban solo 233 carros fúnebres de los 615 que se necesitan.

Según la Agencia Cubana de Noticias, la dirigente anunció que en los días siguientes entrarían 35 vehículos para distribuirse en todas las provincias.

"Hemos concebido un programa para en los próximos tres años recuperar no los que existen, sino importar nuevos carros fúnebres para potenciar el servicio en cada una de las provincias", precisó, citada por el Canal Caribe.