Actriz de origen cubano Otmara Marrero en serie de Netflix "Florida Man"

Otmara Marrero en su papel de Patsy en "Florida man"

La actriz cubana Otmara Marrero es parte del elenco de la recién estrenada serie de Netflix “Florida Man” de ocho capítulos, que cuenta la historia de un expolicía en apuros que se ve obligado a regresar a su estado natal para encontrar a la exnovia de un mafioso.

Marrero, quien nació en Miami, interpreta en esta serie el papel de “Patsy”, a quien definió como amable y divertida, pero un poco “fuera de onda” en una reciente publicación de la actriz en su cuenta de Instagram.

“Para cuando termine mi carrera habré interpretado a un personaje de cada ciudad de Florida. ¡Yo no hago las reglas! Supongo que esto significa que yo + Netflix nos llevamos bien. Supongo que esto también significa que no hay temporada cuatro de StartUp, pero la buena noticia es que Patsy es amable, un poco fuera de onda, pero muy divertida y ni de lejos tan egoísta. ¡Es Florida, está destinado a ser un buen momento!”, escribió la actriz estadounidense en Instagram cuando anunció que estaba incluida en este proyecto, que se estrenó el 13 de abril último en la plataforma de streaming.

Esta serie tiene un argumento y unos personajes ficticios, pero está inspirada en historias reales.

La trama sigue a un ex policía llamado Mike Valentine, interpretado por el actor Edgar Ramírez, quien se crió en Florida, y tras perder su trabajo y a su mujer, debe aceptar encontrar a la novia desaparecida de un mafioso para saldar la deuda que tiene con él.

Mike regresa a Florida en busca de la mujer, con la que también está románticamente interesado, y su persecución lo lleva a una serie de experiencias caóticas junto a la gente que le rodea.

Esta serie se inspira en un famoso meme de Internet "Florida Man", muy popular en la red durante los últimos diez años y en sucesos basados en titulares reales de periódicos y revistas que documentan algunas acciones absurdas o ilegales muy concretas realizadas por hombres que viven en Florida.

Cada titular empieza con la frase "Florida man" y describe una acción increíble de un residente de en ese estado.

La actriz cubana, además de este proyecto, protagonizó la telecomedia de NBC Connecting, en la que se cuenta con humor la pandemia del coronavirus y el confinamiento a través de la relación de un grupo de amigos, obligados ahora a comunicarse por video-chat. Marrero fue Annie, una mujer joven de muy escasa vida social, que no necesitaba que le impusieran quedarse en casa, porque era lo que más hacía, incluso antes de la llegada del COVID-19.

También Marrero participó en la TV Movie New York Undercover y en las películas independientes Clementine y Vandal, luego de rodar las tres temporadas de la teleserie de Amazon StartUp, que la puso en el foco por su carismático personaje de Izzy Morales, quien era una temperamental informática bisexual que se alía con un ejecutivo y un líder de una banda de haitianos, interpretados por Adam Brody y Edi Gathegi, respectivamente, para poner en marcha un negocio en internet.



La actriz también participó en las cintas Off the Rails, Miss Arizona y My Daughter's Dilemma, así como en el piloto de la serie Ballers y en la TV Movie Instant Gratification.