“¡Yo vine aquí a disfrutar, no a hacer cola!”, se queja cubano de Miami ante escasez de combustible

La grave crisis de combustible que atraviesa Cuba acabó con el privilegio que tenían los autos de renta turística y los diplomáticos en la isla, lo que ha generado profundo malestar entre los afectados.

“Aquí llego y 40 litros de gasolina…y eso después de una hora y pico. Hoy hay 18 carros, antier había como 50 ó 60. ¡Yo vine aquí a disfrutar, no a hacer cola!”, se quejó Ricardo González, un cubano residente en Miami, en declaraciones a la agencia AP, recogidas por America Tevé.

“Yo he venido aquí a visitar Cuba, a mis familiares y a descansar y me he pasado los diez días que he venido en cola, detrás de la gasolina”, dijo Yamila León, otra cubana residente en Florida.

También están disgustados los diplomáticos, como expresó “Alexander”, un diplomático ruso quien aseguró que los propios “miembros de la comunidad diplomática” se están irrespetando entre ellos, y dio a entender que algunos se cuelan.

Mientras tanto, las largas colas para comprar gasolina no dan tregua en los servicentros de todo el país, donde incluso hay altercados por el combustible.

Holguín. El pasado fin de semana un grupo de choferes se fueron incluso a las manos mientras hacían cola para comprar combustible en el servicentro de CUPET Las Columnas, enclavado en la Carretera Central, en las afueras de

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, aseguró a mediados de abril que la escasez de combustible en Cuba no se solucionará este mes ni el siguiente

Miguel Díaz-Canel, por su parte, admitió que el gobierno no tiene claro cómo saldrá de la grave crisis energética que golpea al país, y achacó la escasez actual al incumplimiento de convenios por parte de países con compromisos para suministrar gasolina a Cuba.

En medio de la más grave crisis energética del país en una década, el gobierno de La Habana limitó la venta de combustible por vehículo en los servicentros de la capital del país.

Las autoridades de Villa Clara anunciaron el pasado sábado la suspensión de la venta de combustible a particulares por no contar con la disponibilidad necesaria, y precisaron que solo es posible garantizar los servicios básicos de la población en ese provincia.

Paralelamente, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara y otros centros de enseñanza superior de varias provincias del país anunciaron que reorganizan los procesos docentes a modo no presencial debido a que estudiantes y profesores no pueden asistir normalmente a sus clases.

Este 25 de abril el gobierno cubano anunció que se suspendía el tradicional desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución, debido a la escasez de combustible.