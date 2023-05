Primero de mayo sin desfile y sin apagones en Cuba

A pesar de haber pronosticado afectaciones de 220 MW para el horario pico del Día de los Trabajadores, este Primero de Mayo en Cuba “no se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación en el sistema electroenergético nacional (SEN)”.

Al menos así lo afirmó la Unión Eléctrica (UNE) en su última nota informativa, indicando que la víspera no se produjeron apagones en Cuba, pero pronosticando para este martes afectaciones de 205 MW en el horario pico.

Captura de pantalla Facebook / UNE

“Se estima para la hora pico una disponibilidad de 2,615 MW y una demanda máxima de 2,750 MW, para un déficit de 135 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 205 MW en este horario”, avisó la empresa estatal en sus redes sociales.

Sucedió con el pronóstico de la UNE algo parecido al vaticinio de lluvias que esgrimió el régimen cubano para suspender el tradicional desfile del Primero de Mayo, uno de sus fechas señaladas en su calendario propagandístico.

Pronosticaron apagones y no hubo, avisaron de lluvias y no cayeron, de forma tal que los cubanos habrán tenido uno de los días más memorables de los últimos tiempos, libres de la obligación de desfilar y con corriente eléctrica todo el día (según la UNE).

Resulta llamativa la conjunción de ambos sucesos, teniendo en cuenta que la suspensión inicial del tradicional paseíllo por la Plaza de la Revolución se justificó con la grave crisis energética que sufre el país, particularmente aguda en los últimos días en el tema de los combustibles.

Sin embargo, a pesar de la parálisis por falta de carburantes, los cubanos no sufrieron los prolongados apagones que padecen a diario. Quizás el régimen imaginó a sus trabajadores llorando por toda Cuba, y ante la imposibilidad de darles la “alegría” de desfilar, les obsequió con una jornada de descanso y luz, generada de forma espontánea, proletaria y milagrosa.

En su parte de este martes, la UNE viene a decir lo mismo desde que empezó la debacle energética de Cuba: que la infraestructura del SEN colapsa entre las mentiras y la mala gestión de las autoridades. Como no podía ser de otra forma, esto se traduce en su letanía de mantenimientos y averías.

Dicen los directivos de la empresa estatal que durante la mañana de este martes no habrá apagones, pero que en el horario pico de este 2 de mayo, al no ser españoles, los cubanos no tienen gestas que celebrar. Así que… regresa la oscuridad.