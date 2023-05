Robert De Niro, padre por séptima vez a los 79 años: “Acabo de tener un bebé”

Robert de Niro dio la bienvenida a su séptimo hijo a los 79 años. El propio actor lo anunció en una entrevista que concedió para ET Canadá con motivo de su próximo estreno de la comedia About My Father.

La periodista Brittnee Blair, a propósito del estreno en el que De Niro interpreta al padre del protagonista le dice :“Sé que tienes seis hijos". De Niro la corrige y agrega: "Siete, en realidad", “acabo de tener un bebé”, reveló.

Balir asombrada continúa con la entrevista sin volver al tema. El actor no reveló detalles de la fecha de nacimiento, sexo, ni de la madre de su nuevo hijo.

ET Canada contactó a los representantes del director y productor estadounidense, quienes confirmaron la noticia.

Robert de Niro se ha casado dos veces. Con su primera esposa, Diahnne Abbott, tuvo dos hijos, Drena de 51 años, y Raphael de 46. Posteriormente, Elliot de 25 y Helen de 11, nacieron de su unión con su exesposa Grace Hightower. Además, es padre de los gemelos Aaron y Julian de 27 años con su ex novia, Toukie Smith.

La última relación que se le atribuye a De Niro es la que mantiene con Tiffany Chen, la instructora de artes marciales a quien el intérprete de Taxi Driver conoció durante el rodaje de El becario. Hasta el momento se desconoce si el nuevo miembro de la familia es hijo de la deportista que tendría unos 45 años de edad.

El actor neoyorquino visitó Cuba en 2016 y en 2018 se reunió junto a otros actores y figuras del gremio con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en el edificio Dakota de Nueva York en Estados Unidos.