Yailin La Más Viral estrena el esperado videoclip de "Solo tú y yo", su romántico tema con Shadow Blow

Yailin La Más Viral está de estreno con el videoclip de un tema que sus fans han estado esperando, su romántica colaboración con Shadow Blow.

“Solo tú y yo” aterrizó en las plataformas digitales este viernes y en apenas dos horas ya tenía más de 81 mil reproducciones en YouTube.

La cantante dominicana anunció el estreno en su Instagram con un fragmento del audiovisual. La publicación desató muchísimas reacciones entre sus seguidores. “Lo hicimos con mucho amor para todos ustedes. Disponible ya”, escribió en el post.

“Siempre que tú quiera' llámame / Si me necesitas abrázame / Si ves mis defecto' mejórame / No me dejes sola, acompáñame”, es la parte del estribillo que desde hace unos meses ha estado dando vueltas en las redes, pero finalmente los seguidores de ambos artistas han podido disfrutar del video.

“Vamos a apoyar a los domi, se lo merecen. ¡Está muy chula la canción la escucho todo el día”; “Esa música da mucha calma al escucharla, en definitiva este género va más contigo, no dejes de hacer temas así”; “Me encantó esta canción, definitivamente Yailin está a otro nivel”; “Sin letras, bailes ni vestuarios vulgares logras brillar, me encanta esta Yailin”, aseguraron algunos de los fans de la cantante en los comentarios en su canal de YouTube.

El audiovisual fue grabado después del nacimiento de la bebé de Yailin, pues ya aparece sin su barriguita pero, eso sí, luce estupenda.

En algunos de sus post más recientes en Instagram la dominicana había compartido fotos de los looks con los que aparece en el video.

Desde que Yailin anunció esta colaboración fue toda una sorpresa para sus fans que la rapera decidiera sacar su lado más romántico, justo después de su ruptura con Anuel AA.

Por estos días ha estado dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento, pues de su Instagram desaparecieron las fotos que tenía con Anuel y lanzó un guiño a Karol G en esa red social.

Algunos se preguntan si solo se trata de una indirecta a propósito de la canción que recién le dedicó su ex a La Bichota y otros, los más esperanzados, especulan si ambas podrían unirse musicalmente contra el puertorriqueño.