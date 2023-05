Cubano denuncia intento de asalto en carretera de La Habana: “Dios me guardó”

Un cubano denunció intento de asalto en carretera de La Habana, al que pudo evadir porque “Dios me guardó, según relató en redes sociales.

“Familia mucho cuidado con transitar después de las 8:00 p.m. por La Monumental, en el tramo del puente del Cotorro al puente del Calvario. Me intentaron asaltar dos motos Suzuki, con muchachos con bates. DIOS ME GUARDÓ Y NO ME PUDIERON ASALTAR”, refirió este jueves Rotyam Castro en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”.

En los comentarios Castro dio más detalles de este intento de asalto en la capital cubana, tras referir que los supuestos atacantes estaban en una cafetería antes del puente del Cotorro.

Captura Facebook /“ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”

“Uno de ellos se nos adelantó y a los cuatro minutos vimos por la senda contraria a cuatro hombres que venían con unas motos Suzuki, tratando de adelantarnos y se nos acercaron con unos tubos y las caras tapadas. Nosotros tratamos de adelantar, pero una de las motos era una bicimoto y lo único que podíamos era llegar a 35 o 37 km/h”, apuntó el usuario sobre el hecho.

También dijo que “parece que Dios mismo los impresionó, y no pudieron hacernos nada”.

“Más adelante encontramos al hombre que nos había adelantado, que estaba parado en el medio de la carretera, hablando por teléfono con la cabeza tapada en el asiento. Todo eso sucedió antes que llegáramos al puente de Calvario, una vez que llegamos llamamos a la policía”, comentó, además.

En los comentarios de la publicación un internauta afirmó que “la calle está de pin***, a cuidarse y lo más jodido que si te coge la policía con un machete o un bate en el carro te llevan detenido. Multa y decomiso si es bate y si es machete o cuchillo puede que te acusen y quedes detenido hasta juicio. Así que estamos a merced de Dios y los santos”.

Otro usuario refirió, además, el caso similar de un amigo que, por el anillo del puerto, a punto de mediodía, lo intentaron asaltar con una cabilla. “Vio que venía para arriba de él pudo esquivar la moto, pero así y todo dio en la parte delantera y le desbarató todo el frente. De no haber tirado ese corte, la cabilla lo hubiese atravesado y no hubiese hecho el cuento. Hay que estar alertas, no es fácil lo que estamos viviendo”, refirió.

“Mucho espejo, familia. Miren por los espejos y los seguros puestos”, sugiere otra opinión.

Castro reiteró en el debate que recomienda a toda la gente que tengan motos eléctricas y bicimotos que “no salgan después de las ocho de la noche, ya cuando esté oscureciendo lo mejor es estar resguardados en casa y si tienes que hacer una gestión muy larga y tienes algo de economía, es mejor pagar un taxi”.

Cada vez son más frecuentes las denuncias en redes sociales de personas que han sido robadas, estafadas o víctimas de delitos similares en Cuba, tras la agravada crisis económica, política y social que se atraviesa el país.

En la última semana, el actor cubano Frank Andrés Mora fue asaltado cuando salía del restaurante donde labora y volvía a su casa en La Habana. Frank fue golpeado por un joven mientras iba en su moto por la zona entre la fábrica de aluminio y el semáforo de Regla y Guanabacoa.

También en esa misma fecha, un joven fue asaltado en un intento de arrebatarle la bicicleta y el teléfono en el reparto Río Cristal, en el municipio habanero de Boyeros. No le pudieron quitar nada porque él se defendió con vehemencia, pero lo golpearon y sufrió heridas leves en los brazos, el cuello y las costillas.

A comienzos de mes, una cubana reportó el apuñalamiento de un joven para robarle su moto en La Habana. La usuaria de Facebook Michaela Días García compartió la noticia del ataque a Rubiel Cruz, a quien le dieron 17 puñaladas.