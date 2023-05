Muere niño con cáncer en Matanzas y en el hospital no había ni dextrosa

Un niño cubano que padecía cáncer y estaba ingresado en el hospital de Matanzas murió este viernes, horas después de que en las redes sociales se hiciera una petición para conseguirle dextrosa, porque en el centro no había.

Kiryat Poey, administradora del grupo "Cardenenses en Facebook", dio a conocer la noticia del fallecimiento del pequeño, que solo tenía cinco años.

"El niño acaba de fallecer. Gracias mil a todos por su ayuda. Me siento mal porque me lo dijeron tarde, pienso que podíamos haber hecho más a tiempo. Tengo un niño también de la misma edad, estas cosas te rompen completa. Fuerzas a esa madre", dijo.

Captura de Facebook / Cardenenses en Facebook / Kiryat Poey

Pocas horas antes, Poey había publicado una alerta urgente para ayudar a la madre del menor, identificada como Enyd Julia de Armas Figueroa.

"Este niño tiene un tipo de cáncer, tan solo cinco añitos. Se encuentra hospitalizado en terapia intensiva en Matanzas y necesita dextrosa de 30 o 50, la cual no tiene el hospital. Por favor, quien pueda ayudar. Ayer no contaban con él, estaba grave. Cuando aparece el medicamento se lo venden a 500 cup a esta madre que ya no tiene para más nada", denunció.

"Pido a todos unión, vamos a ayudar con lo que podamos: dextrosa, algo de dinero, todo es bienvenido. Estoy destrozada. Nota: el niño está grave, si usted no puede ayudar, puede orar y no comente para dar prioridad a los comentarios que puedan ayudar", advirtió en Facebook.

Captura de Facebook / Cardenenses en Facebook / Kiryat Poey

La dextrosa es el nombre de un azúcar simple, químicamente idéntica a la glucosa o azúcar en sangre, por lo que el cuerpo humano puede utilizarla rápidamente para obtener energía.

Tiene un amplio uso medicinal, y aunque no es un medicamento contra el cáncer, ayuda a pacientes graves al formar parte de tratamientos a personas con deshidratación causada por vómitos, diarrea, sudoración profusa, etcétera, o con alteraciones del metabolismo hidrocarbonado como hipoglucemia, coma insulínico, vómitos acetonémicos o cuadros febriles.

Se administra por vía intravenosa combinada con otros fármacos.

Esta misma semana, la familia de un niño de tres años diagnosticado con leucemia, también residente en Matanzas, pidió ayuda en Internet para conseguir Ciclofosfamida, Ifosfamida y Etopósido, medicamentos que precisa el menor y que están en falta.

Según el doctor Esequiel Hernández Almeida, la situación de los enfermos de neoplasias en Cuba es preocupante. Muchos incluso, después de ser operados, no están recibiendo tratamiento por falta de sueros citostáticos.

"Sin medios diagnósticos, sin insumos médicos para poder operarse, sin medicamentos para recibir los ciclos de quimioterapia, las radiaciones y otras formas de tratamiento que ayudan a aumentar su supervivencia. Es una escalera de sufrimientos que pasa por enfermos y familiares, por los profesionales de la salud, por las instituciones y que abarca a toda la sociedad", lamentó.

La semana pasada, un joven que estaba ingresado en un hospital de Santa Clara falleció sin recibir los antibióticos que necesitaba porque en el centro de salud no los había.

En los días previos a su muerte, Lirenys Gracias Ruiz, una familiar, escribió en Facebook una solicitud de ayuda para encontrar el medicamento para el paciente, ingresado en el hospital Arnaldo Milián Castro.

"Lleva más de seis días en la sala de terapia intensiva. Sus familiares estamos buscándole antibiótico y no lo encontramos por ninguna parte.(...) Es una falta de respeto que te manden a buscarlo en la calle cuando el mismos hospital dicen no tenerlo", dijo indignada.

Recientemente, el régimen cubano reconoció la crisis que existe en los servicios de salud y se justificó alegando carencia de ingresos en divisas.

Durante el balance del Ministerio de Salud Pública correspondiente al 2022, el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que la falta de ingresos en divisas impide encontrar soluciones a problemas tan complejos como la producción de alimentos, la crisis energética y la atención de salud.

En el encuentro quedó de manifiesto problemas como el desabastecimiento farmacéutico y de insumos médicos, el alza de la mortalidad infantil, la caída del número de operaciones, la falta de personal por la emigración masiva, y la falta de ética y de preparación de muchos profesionales.