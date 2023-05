Bad Bunny estrena "Where She Goes" y ya es tendencia

Bad Bunny en videoclip de "Where She Goes"

No tardó demasiado Bad Bunny en lanzar su nuevo tema "Where She Goes", tras dar un adelanto a principios de semana a través de la red social Tik Tok.

El breve fragmento encantó a sus fans y el sencillo, estrenado este viernes junto a un onírico y frenético videoclip, ha desatado una locura entre los seguidores del Conejo Malo.

En Youtube se ha colado en el puesto 9 de Tendencias de Música, a tan solo nueve horas de su estreno, y ya rebasa los de 2,6 millones de visualizaciones.

Pese a su título en inglés y alguna expresión suelta, "Where She Goes" está en español.

En las redes sus fans se han lanzado a analizar detalles del videoclip, dirigido una vez más por Stillz, como la aparición del número 13, o las posibles alusiones a su actual pareja Kendall Jenner.

Tampoco han pasado inadvertidos los cameos en el video del cantautor, actor, director, diseñador y empresario estadounidense Frank Ocean (con quien compartió cartel en Coachella), o del astro del fútbol brasileño Ronaldinho ni las apariciones de Lil Uzi Vert, Dominic Fike, Isabella Manderson, Julian Consuegra, Juliana Nalú, Sabrina Zada e Ysham Avdulahi.

El clip cierra con una gran pancarta donde se lee NADIE SABE..., que ha originado toda suerte de hipótesis sobre cuál sería su significado. ¿Se tratará del título del nuevo álbum de Benito u otro lanzamiento por llegar?

Letra de 'Where She Goes', la nueva canción de Bad Bunny

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche nada más

Que no se vuelve a repetir

Tal vez, en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonces vamos a competir, a ver

No me gusta perder

Dime qué vamos a hacer

Me paso mirando el cel, wow, no puede ser

Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder

Quisiera volverte a ver

Quisiera volverte a ver encima de mí brincando

Lo rico que te ves chingando

No sé a qué estamos esperando

El orgullo nos está ganando

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche nada más

Que no se vuelve a repetir

Tal vez en ti quise encontrar

Ey, lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonces vamos a competir, a ver, ey