Yotuel: "España no ha prohibido la entrada a Buena Fe como ustedes le hicieron a Celia Cruz"

El músico Yotuel Romero afirmó que España no prohíbe la entrada de Buena Fe a su territorio como hizo el régimen cubano a Celia Cruz, tras polémica por cancelación de conciertos del dúo guantanamero en el país ibérico.

“El buen gusto musical del dictador Miguel Díaz-Canel Bermúdez denota la MALA FE con su pueblo. He visto la polémica generada por la cancelación del concierto de Buena Fe por promotores con locales privados en España. Y una vez más el régimen utiliza a la música para amplificar y victimizar a la Dictadura, diciendo que lo que España ha hecho es lo mismo que ellos nos hacen a nosotros”, dijo este domingo el cantante y activista cubano en su perfil de Facebook.

“No señores, España no ha prohibido la entrada a Buena Fe como ustedes le hicieron a Celia Cruz. Tampoco ha pedido prisión para Buena Fe, como ustedes han hecho con Maykel Osorbo. Tampoco desde el gobierno español han insultado a los artistas como ustedes me hicieron a mí, llamándome negro limpiabotas”, argumentó uno de los creadores del popular tema “Patria y Vida”.

Captura Facebook/Yotuel

Romero añadió que España “tampoco han prohibido en las radios a Buena Fe, como ustedes sí hacen con Arturo Sandoval, Gloria Estefan, Gente de Zona o Willy Chirino. Tampoco ha salido el Ministro de Cultura prohibiendo que toquen en España, como ustedes hacen con nosotros”.

“Lo que pasa es que empresarios con locales privados bajo la ley del derecho de admisión han decidido CANCELAR”, afirmó el artista.

Asimismo, aseguró que él no se victimiza cuando al documental Patria y Vida: The power of music no lo ponen en cartelera en festivales por lo que denuncia. “¿Saben lo que hago yo con eso? (...) Sigo luchando por esta realidad que el mundo necesita escuchar. Estamos logrando que muchos cambien su postura. Y eso es con lo que me quedo”.

“Dejen ya EL VICTIMISMO dictadura cubana. A LLORAR A MATERNIDAD. El mundo sabe que Cuba es un Estado fallido. Viva Cuba libre. Patria y Vida”, concluye la publicación de Romero.

Tras la respuesta del artista cubano a la polémica por las cancelaciones al dúo Buena Fe, un usuario comentó que “estos dictadores tienen muy mala memoria, porque los reyes de las prohibiciones son ellos. Allí está el ejemplo de nuestra Celia Cruz, admirada por el mundo entero y prohibida por nuestro gobierno”.

“Exactamente así, les encanta hacerse las víctimas y son masacradores del pueblo y de la cultura”, refirió otro comentario en la red social.

Esta última semana, el gobernante Miguel Díaz-Canel salió en defensa de la agrupación Buena Fe, que lidera el músico Israel Rojas, partidario del régimen cubano, tras la cancelación de varios conciertos programados en su gira por España.

“Cuando leo del acoso a Buena Fe en España recuerdo una canción de Silvio: 'Siempre tendré un enemigo / Con el semblante arrugado / Y más cansado que yo / Los que a lo largo de su sombra / Quieren cortar la medida / De toda revolución'. Toda Cuba con ustedes”, fueron las palabras que Díaz-Canel dedicó a los músicos defensores del régimen.

La rapidez con que el gobernante salió al paso en favor de la agrupación desmiente las declaraciones que en días recientes lanzaron los miembros del conjunto, cuando afirmaron que no son un grupo artístico asalariado del régimen.

Buen Fe, que ha amenizado actos del Partido Comunista de España (PCE) y ha servido de vocero del régimen en distintas latitudes, se ha visto envuelto en una polémica luego de que varios cubanos asistentes a un concierto del grupo en Madrid empezaron a gritar “Patria y Vida”, “Libertad para los presos políticos” y “Viva Cuba Libre”, y fueron agredidos por “agentes de la dictadura”, que no han sido identificados.

Una denuncia interpuesta por las víctimas podría haber influido en la decisión de cancelar no uno, sino tres conciertos de la agrupación.

No obstante, en su intento por desacreditar las implicaciones políticas de la suspensión, Rojas aseguró que “es falso que el concierto de Barcelona se ha cancelado por motivos políticos, como afirman algunos medios de comunicación. Se ha pospuesto por motivos de organización y logística, algo totalmente normal en giras de este tipo”.

Vanguardia Nacional del Ministerio de Cultura de Cuba y partidario del régimen de larga data, Rojas esgrimió que estaban Europa porque “hay gente dispuesta a escuchar nuestras canciones. Este es nuestro trabajo y de eso mantenemos honradamente a nuestras familias”.

Sin embargo, en visitas previas suyas se le ha visto posando junto a Manu Pineda -eurodiputado de izquierda- y otras figuras del PCE.