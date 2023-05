Cubana denuncia muerte de su hermano por falta de recursos para operarlo de una fractura de cadera

Una mujer cubana denunció la muerte de su hermano tras una fractura de cadera porque no existían recursos en el país para operarlo.

Identificada en Facebook como Rita Maria Leyva, contó que su hermano de 62 años murió el pasado 22 de mayo "por el simple hecho de tener una fractura de cadera que no se pudo operar porque en este país no existen los materiales para realizar una intervención quirúrgica cómo debe ser, hasta el protocolo de salud cambió y no para beneficio de la población", afirmó.

Dijo que el paciente tuvo dos ingresos tras la fractura porque los análisis salían alterados.

En la segunda hospitalización el jefe de la sala de ortopedia les dijo que el único riesgo para el internado era morir de un trombo porque ya habían pasado dos meses de la fractura y esta ya "tenía un 85 por ciento de consolidación".

Sin embargo, al hacer 76 días del incidente el hombre murió precisamente de un trombo.

Publicación en Facebook

"Por culpa de un gobierno que ya no puede hacer nada por la población cubana y sigue ahí. Y no hables ni digas nada porque ya sabes lo que te espera. Realmente tengo un libro para contar pero no vale la pena", lamentó Leyva.

Denuncias como esta se han vuelto cada vez más frecuentes en redes sociales, cuyas plataformas se han convertido en la única vía que tiene la población cubana para desahogar sus inconformidades.

La queja es generalizada: en los hospitales cubanos no hay insumos para operaciones, ni para curaciones, ni para emergencias, lo que ha cobrado la vida de varios pacientes.

La semana pasada la periodista oficialista cubana Betsy Anaya denunció que en el Hospital Pediátrico de Centro Habana no hay suturas ni para atender emergencias, y que un niño de 3 años que se había partido la mandíbula y estaba chorreando sangre no pudo ser atendido en el citado centro médico porque no había material.

Recientemente, una ingeniera cubana que sufrió una fractura en un pie también denunció no solo que no había yeso para ponerle en el hospital que la atendieron, sino que además al indagar por el precio de un yeso en el mercado negro se enteró que cuesta 4,500 pesos, monto que supera su salario de 3,700 CUP.

La joven explicó que le colocaron en el pie "un pedazo de cartón con caca de cucaracha" que se quitó al llegar a su casa porque no podía soportar el dolor y sus dedos estaban morados.

El jueves operaron de la vista a una anciana en Pinar del Río y le colocaron etiquetas en el ojo por falta de esparadrapo.