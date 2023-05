Karol G pondrá a perrear a Barbie en su nueva película en live action

¿Te has imaginado a Barbie perreando? Si no lo has hecho es momento de que comiences a hacerte una idea porque Karol G es una de las artistas que pondrá música a la nueva película de la muñeca más famosa de Mattel.

La colombiana es la única cantante latina que se une a la alineación de esta banda sonora en la que también figuran Dua Lipa, Ava Max, Charli XCX, Nicki Minaj, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Ice Spice, Kali, Ryan Gosling, The Kid LAROl, Tame Impala, entre otros.

La cantante reaccionó en Instagram a esta noticia y desveló el nombre de la canción que interpreta en el filme en compañía del panameño Aldo Ranks.

“Hace mucho tiempo con ganas de hacer música que me recordara las grandes canciones panameñas que me bailé y disfruté años atrás y que todavía hacen parte de mi playlist. Aldo Ranks gracias por aceptar estar en este proyecto conmigo. ¡Es un honor!”, escribió La Bichota en una de sus historias en Instagram.

Captura Instagram / Karol G

La canción se llama “Watiti” y la artista aseguró además que "obviamente pusimos a perrear a la Barbie”.

Karol G ya tiene experiencia interpretando temas para películas animadas, el pasado año fue la encargada de ponerle música a El gato con botas: El Último Deseo con “La vida es una”.

La banda sonora de Barbie tendrá su propio álbum discográfico producido por el músico y compositor británico Mark Ronson y saldrá a la luz el próximo 21 de julio, fecha en la que el filme llegará a las salas de cine.

Por primera vez una película de Barbie será en live action y estará protagonizada por Margot Robbie en el papel de la muñeca y Ryan Gosling.