La triste reflexión de un cubano se vuelve viral: "Mi vida ya no es vida"

En medio de la crisis generalizada en la isla la reflexión de un cubano se ha hecho viral en Facebook, tras evidenciar la desesperanza que habita en la nación caribeña.

"No sé cómo escapar de esta realidad que me consume. Mi juventud se ha acabado, mi sueños se han convertido en pesadillas. Hemos luchado tanto para qué, para nada: mi casa se me cae a pedazos, mi cocina no recuerda el aroma de la comida decente, mi café no sabe a café, mi mente no descansa, una voz retumba a cada segundo", expresa la publicación, que ha sido compartida decenas de veces pero cuyo autor se desconoce.

"Tienes que escapar de esta agonía o tus últimos días serán peores. Tengo miedo en cualquier momento puedo ir preso por decir lo que siento. Mi vida ya no es vida, solo una tortura", termina.

Decenas de cubanos han coincidido con el mensaje, y piden a Dios que los acompañe "a luchar esta situación difícil que estamos viviendo".

Publicación en Facebook

"Eso es así hijo, aquí no se puede vivir nos estamos volviendo locos, yo tengo un enfermo en casa, le quitaron hace tiempo la leche, la carne de dieta especial hace dos meses no entra, cómo vamos a seguir viviendo", comentó una mujer.

"Qué decirle, esto es sin palabras, tú no eres el único, todos estamos pasando lo mismo. Pero ten fe y paciencia que todo llega de una forma o de otra, pero llega, no te preocupes. Ahora sí te voy decir no te sientes, lucha y busca la forma de salir, que siempre hay una, pero busca, del cielo lo que cae es agua y no es para nosotros, lucha por lo que quieres siempre hay esperanza", afirmó otro internauta en una de las réplicas del post.

"Cualquier cubano se identifica con esas palabras porque es la triste realidad", dijo un joven forero.

Las penurias en Cuba alcanzan a todos los grupos poblacionales. La víspera varias denuncias mostraron desde niños hasta ancianos pidiendo limosnas en las calles, un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos meses a la par que se dispara el robo y la violencia.

El régimen cubano reconoció recientemente que la crisis, por el momento, no tiene solución; pero insiste en encubrir la realidad.

En medio de la cada vez más acentuada crisis económica y social, donde que los cubanos tienen menos confianza en las promesas de los dirigentes del régimen, Miguel Díaz-Canel ha acuñado el término "resistencia creativa", un eufemismo para referirse y encubrir las dificultades de una cotidianidad desalentadora.