Natti Natasha estrena videoclip de "La falta que me haces" con imágenes de Raphy Pina desde la cárcel

"La falta que me haces": Emotivo videoclip de Natti Natasha dedicado a Raphy Pina

La cantante dominicana Natti Natasha ha conmovido a sus fans con el estreno del emotivo videoclip de "La falta que me haces", dedicado a todos "aquellos que han perdido o extrañan a un ser amado, su memoria vive en nuestros corazones eternamente".

En el audiovisual se intercalan historias de varias personas que han perdido un ser querido, o lo tienen lejos, como la propia intérprete quien, entre lágrimas, canta a su pareja Raphy Pina, encarcelado desde hace un año, recién cumplido.

Imágenes de una chica que perdió a su amiga en un accidente, una joven embarazada a cuyo esposo asesinaron en un atraco, un niño con una madre gravemente enferma, un anciano al que le muere su pareja de la vida o de Raphy Pina desde la cárcel conforman el emotivo vídeo de "La falta que me haces".

Con anterioridad Natti había conmovido con el videolyric de la canción (que ya tiene más de 2.3 millones de views a un mes de estrenado en Youtube) o con la interpretación del tema en la gala de los Latin AMAS 2023.

"La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo. Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros", escribió en su canal de Youtube hace un mes al compartir su actuación en los premios, la primera vez que cantaba el tema.

Este viernes, al anunciar el estreno del videoclip oficial Natti escribió en Instagram: "Hoy comparto con ustedes un video que viene cargado de mucho sentimiento, amor y lealtad a esas personas que amamos sin importar la situación".

Letra de "La falta que me haces" de Natti Natasha

Otro día sin ti

Que despierto y tú no estás

Pasan cosas por mi mente

Me preocupa no saber cómo estarás

Tal vez igual que yo

Sintiéndote fatal

Igual que yo con ganas de llorar

Tú no sabes cuánta falta me haces

Yo no sé cómo vivir sin ti

Tú no sabes cuánto es que te extraño

Yo no sé si pueda resistir

Y me hago la fuerte para que no sepas

Que me duele y que no sé vivir sin ti

Tú no sabes cuánta falta me haces

Yo no sé cómo vivir sin ti

Tú no sabes cuánto es que te extraño

Yo no sé si pueda resistir

Y me hago la fuerte para que no sepas

Que me duele y que no sé vivir sin ti…