Vacío y en medio de protestas: Así fue el concierto de Yulién Oviedo en Las Vegas

El primer concierto de Yulién Oviedo en Estados Unidos este domingo parece no haber sido como el artista hubiera querido, pues estuvo lejos de ser un sold out y varios cubanos protestaron contra la presentación del artista.

A las afueras del centro nocturno Infierno, en Las Vegas, donde cantó el artista, varios activistas cubanos -entre ellos Thais Franco y Gretell Salermo- llegaron con carteles de “Patria y Vida”, “Libertad para Cuba” y pancartas con las fotos de los presos políticos en la isla.

Captura de Facebook / Thais Franco

En su perfil de Instagram Thais publicó un video del momento en el que el promotor de Yulién Oviedo salió del lugar a enfrentar a quienes estaban protestando y entre gritos asegura que el cantante no es comunista y que todo ha llegado a este punto por la rencilla personal que existe entre él y Alexander Otaola.

Thais subió una captura de un comentario de Yulién a una de sus publicaciones, en el que llama a los opositores cubanos “seres asquerosos, muertos de hambre, cínicos e hipócritas”.

En esa misma red social, Gretell Salermo hizo una directa pasada la medianoche en la que mostró el parqueo del centro nocturno totalmente vacío y puso en duda el hecho de que Yulién haya dicho en sus redes que el concierto estaba totalmente vendido.

En otra directa Gretell mostró el momento en que llegó la policía al lugar y recalcó que, a diferencia de Cuba donde esta reprime, allí solo fue a explicarles que podían ejercer su derecho a protestar sin invadir la propiedad y sin provocar ningún altercado.

En su Instagram Yulién respondió a los posicionamientos en su contra a raíz del concierto y cuestionó: “Si yo no canté en el concierto por la paz, si yo no andaba en Mercedes de protocolo en La Habana, si a mí nunca me dieron una casa en el Náutico al ladito del mismísimo presidente (…) en fin ¿cuál es el encarne con mi persona?”.

Captura de Instagram / Yulién Oviedo

Antes del concierto, Yulién aseguró que se están “extralimitando” con la campaña en su contra y se preguntó “cómo es posible que uno salga de una prisión y entre en otra”.

En 2021 Yulién tenía previsto un concierto en un restaurante de Miami, pero los dueños del lugar cancelaron la presentación por las presiones de exiliados cubanos, entre ellos Alexander Otaola, luego de que el cantante dijera en una entrevista que en Cuba no hay una dictadura.