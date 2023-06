Muere Astrud Gilberto, cantante brasileña que popularizó la versión en inglés de "La chica de Ipanema"

Astrud Gilberto, la cantante brasileña que popularizó la versión en inglés de "La chica de Ipanema", falleció el martes a los 83 años.

La confirmación del deceso de la artista lo dio su nieta Sofía Gilberto a través de una publicación en Instagram: "Estoy aquí para darles la triste noticia de que mi abuela se convirtió en una estrella hoy y está junto a mi abuelo João Gilberto".

Sofía, quien también es músico, recordó que su abuela "fue una pionera y la mejor. A los 22 años, dio voz a la versión en inglés de "La chica de Ipanema" y alcanzó fama internacional", escribió.

Paul Ricci, un guitarrista radicado en Nueva York que colaboró con Astrud Gilberto, también posteó un mensaje del hijo de la cantante, Marcelo, donde afirmaba que "ella fue una parte importante de todo lo que es la música brasileña en el mundo y cambió muchas vidas con su energía".

Astrud Gilberto se consagró como una de las mayores estrellas de Brasil en las décadas de 1960 y 1970, grabó 16 álbumes y colaboró con artistas que van desde Quincy Jones hasta George Michael.

Su versión en inglés de "La chica de Ipanema" vendió más de cinco millones de copias y contribuyó a popularizar la bossa nova. A día de hoy es la segunda canción más escuchada en el mundo después de "Yesterday", de los Beatles.

Nacida como Astrud Evangelina Weinert en Bahía, se mudó a Río de Janeiro a temprana edad y en su adolescencia se unió a un grupo de jóvenes cuyos miembros incluían a la famosa cantante Nara Leão y al aclamado guitarrista João Gilberto, considerado el padre del bossa nova.

Astrud y João se enamoraron y se casaron meses después de conocerse, y con él inició, aunque accidentalmente, su carrera discográfica.

En 1963, acompañó a su esposo a Nueva York para ayudarlo como traductora en el estudio mientras grababa un álbum con la leyenda del jazz Stan Getz. Un día en que la banda llegó a grabar la letra en inglés de "La chica de Ipamena" se dieron cuenta de que necesitaban una vocalista.

Gilberto sugirió que ella podía serlo y el productor Creed Taylor, quien quería grabar el tema de inmediato, fue a la habitación de Astrud a buscarla, según el testimonio del ingeniero Phil Ramone a Jazzwax en 2012.

"Astrud se ofreció voluntaria, diciendo que podía cantar en inglés. Creed dijo: 'Genial'. Astrud no era una cantante profesional, pero fue la única víctima que estaba sentada allí esa noche", expresó.¡

La canción fue un éxito instantáneo y ganó el Premio Grammy a la grabación del año; pero Astrud no fue acreditada en la pista, que se lanzó bajo el nombre de Stan Getz y João Gilberto.

Solo recibió un pago estándar de $120 por su interpretación, pero sirvió para iniciar una exitosa carrera en solitario, que comenzó con el álbum "The Astrud Gilberto Album" en 1965.

En la década de 1970, comenzó a escribir sus propias canciones, como se muestra en álbumes como Astrud Gilberto Now (1972) y That Girl From Ipanema (1977).

La cantante ha dicho que durante sus años de carrera tuvo que luchar contra los abusos y la misoginia de algunos hombres.

Además de grabar y componer también actuó en películas como The Hanged Man y Get Yourself a College Girl.

Grabó la banda sonora de The Deadly Affair, con arrreglos del legendario productor Quincy Jones.

La fama que Astrud alcanzó en el extranjero le trajo problemas en Brasil, donde tachó el éxito de la intérprete de traición y el país le dio la espalda, afirmó su hijo Marcelo.

Por ello a principios de la década de 1980, Gilberto formó un grupo en el que participaba su hijo Marcelo en el bajo y realizó giras por todo el mundo, pero evitó tocar en Brasil.

La cantante dedicó la mayor parte de sus últimos años a la lucha contra la crueldad hacia los animales.

Otros intérpretes como Frank Sinatra, Madonna, Amy Winehouse y Nat King Cole, han hecho sus propias versiones de las canciones de Astrud Gilberto.