Youtuber Hildina narra amenazas y maltratos durante detención en Cuba

La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz (Hildina) narró las amenazas y los maltratos que sufrió durante su detención en su vivienda en Santiago de Cuba, que la motivaron a irse del país.

Hildina, que salió de la Isla en mayo tras varios meses de persecución policial por sus publicaciones en su canal de YouTube, explicó en un video las razones que la hicieron emigrar.

La joven detalló todo lo sucedido el pasado 9 de marzo, cuando un gran operativo con más de 30 oficiales de la Policía y la Seguridad del Estado se presentaron en su casa, le hicieron un registro, requisaron su teléfono y su computadora, mientras su cuadra permanecía bloqueada.

"Entraron cinco oficiales, todas mujeres, sacándome a la fuerza de mi casa como si yo fuera una asesina o una terrorista. Lo más difícil fue ver a mi bebé desmoronarse, y dejar a mi bebé, todos llorando y gritando por lo que me estaba pasando", describió.

Hildina fue interrogada durante siete horas, durante las cuales le comunicaron que la iban a multar por violar el Decreto 370 y difundir por Internet información falsa, pero luego las amenazas fueron escalando.

Primero le advirtieron que podría ir a la cárcel, y que según el nuevo código de las familias, le podían quitar la custodia de su hijo, y luego le dijeron que a su mamá le había subido la presión y se había puesto muy mal con la detención.

La youtuber fue liberada ese día con una multa, pero no le fueron devueltas sus pertenencias y permaneció varios meses incomunicada. No obstante, continuó ayudando a personas necesitadas en Cuba.

Durante ese tiempo, la joven padeció las consecuencias de toda la brutalidad del régimen sobre ella y su familia.

El día del registro, al volver a su casa, encontró que su cuarto estaba hecho un desastre, a pesar de que su madre había hecho un esfuerzo por organizarlo y que ella no lo viera como se lo había dejado la Policía.

"Los días después de ese momento fueron una pesadilla, no podía entrar a mi cuarto sin temer si había cámaras o micrófonos, o sin recordar ese momento tan impactante para mí en el que me sacaban delante de todos mis vecinos como si fuera una criminal y me llevaban detenida", detalló.

"Así me pasé semanas con miedo a entrar a mi cuarto, mi mamá tenía que darme pastillas para los nervios para que pudiera quedarme dormida, vivía estresada, con miedo a salir, a quedarme sola, a todo, quedé con un trauma enorme. Solo quería irme de Cuba y ni eso podía porque me tenían restringida la salida. No podía salir de la casa porque me tenían vigilada", denunció.

En mayo, retomó su trabajo como comunicadora en las redes sociales.

"Han pasado dos largos y difíciles meses para mí desde mi detención. Por mi seguridad y la de mi familia tuve que alejarme de todas las redes sociales. Gracias a Dios puedo decirles que estoy nuevamente de regreso con ustedes", dijo en su Facebook.

La joven se dirigió a sus seguidores agradeciendo el apoyo en el tiempo que estuvo alejada de su labor.

"Sé que muchos estuvieron pendientes de mi situación y quiero agradecerles a todos desde lo más profundo de mi corazón por su apoyo y por denunciar lo que me sucedió. Gracias a eso hoy puedo estar nuevamente aquí", aseguró entonces.