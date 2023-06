Otaola dice ser amigo de La Diosa: "Ella no tiene problemas conmigo"

El influencer cubano Alexander Otaola dijo que tiene buenas relaciones con La Diosa y que la cantante no está molesta con él.

"Ella no tiene problemas conmigo. Ella se molestará con algún comentario que yo hago. Se molesta más un día y menos otro, pero ella sabe que voy a seguir comentando. El que se moleste con este programa tiene dos opciones: Molestarse y joderse", dijo el presentador en su show Hola Ota-Ola este jueves.

A inicios de esta semana Otaola dejó duras críticas a La Diosa por su estilismo el domingo, en el concierto de la Fiesta del Verano de Enrique Santos. Le criticó no solo la ropa elegida, sino también el comportamiento de la artista y el sobrepeso que tiene tras haberse hecho una cirugía estética total.

Las críticas fueron tan fuertes que muchas personas se plantean si en verdad existe aún una relación de amistad entre la cantante y el influencer, pero él asegura que no hay problemas entre ellos.

Sin embargo, La Diosa no estuvo en la Premiere del documental "Influencer" este miércoles. Otaola presentó el audiovisual en una sala de cine de Miami, fueron muchos seguidores, prensa y artistas, pero no la cantante.

"No he dicho nada ni he hecho nada que sea condenable contra La Diosa. Sencillamente doy mi opinión de cosas públicas que hace ella. Unas veces son a favor y otras no tanto", comentó el presentador.

Este jueves La Diosa anunció que está preparando una nueva canción y dijo que será dedicada a "La Vida", en tono de corrido mexicano, porque tiene mucho que agradecer por haber llegado a donde está, a pesar de ser la artista más criticada de Cuba.

Otaola felicitó a la cantante por enfocarse en su música y se preguntó a quién le estará cantando La Diosa en la nueva canción que viene en camino.