Abuelo de adolescente que se quitó la vida en el Servicio Militar: "Tenía un implante y así lo aprobaron"

Julio César Correa Hernández, abuelo de Maikol Arcia Hernández, el adolescente de 16 años que en días recientes se suicidó mientras cumplía con el Servicio Militar Activo (SMA), denunció que a su nieto lo aprobaron para el Servicio a pesar de haber sufrido una fractura de mandíbula hace dos años, consecuencia de un batazo que recibió con un bate de aluminio.

Correa Hernández explicó que el joven se fracturó la mandíbula en tres partes, lo que obligó a que le implantaran “una lámina de metal con puntos de alambre”, que no se podía retirar y que era fija de por vida.

“Y así lo aprobaron para el Servicio Militar”, lamentó el abuelo, quien precisó que durante la necropsia luego de fallecido le tuvieron que retirar “dicha lámina para poder reconstruir su físico lateral izquierdo”.

Captura de Facebook/Julio César Correa Hernández

La web del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) indica que "la determinación de la aptitud médica de los jóvenes se hace de acuerdo con lo dispuesto por los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Salud Pública en las regulaciones para los exámenes médicos previos al reclutamiento y llamado al Servicio Militar Activo".

La misma fuente asegura que "el registro de la declaración de enfermedad por el joven durante el proceso de inscripción en el registro militar permite descartar los casos evidentemente no aptos, los que se excluyen del registro militar".

La web añade, igualmente, que es necesario que es necesario que los reclutas "se encuentren en óptimas condiciones de salud para acometer a plenitud" sus tareas, y que "las actividades médicas y estomatológicas preventivas asistenciales previas al reclutamiento tienen el objetivo de dar solución a alguna afección detectada o planteada por los jóvenes antes de su incorporación al servicio militar activo".

"No me bloqueen más"

En otra publicación, el afligido abuelo subrayó que solo quiere contar la verdadera historia de su nieto y dejó un mensaje para los administradores de algunos grupos de Facebook que lo han bloqueado.

"No me bloqueen más, por favor, o ¿es que no quieren que la verdad salga a la luz? Es un ser humano, por favor, no un perro. Ustedes me disculpan, soy feo como muy sincero. Si dices verdad es malo, si dices mentiras, que nunca será así, también es malo. ¿Entonces?", cuestionó.

"¿Me callo? Noo y noooo, es mi dolor, es el dolor de mi familia, es el dolor de mis amigos, vecinos. En fin, de mi pueblo. Quiero justicia y justicia y estoy preparado para lo que venga que sé que nada bueno viene. Eso es al seguro y si me sucediera algo, tranquilos, ustedes lo sabrán", añadió.

Captura de Facebook/Julio César Correa Hernández

"Siempre tan alegre, mi niño, te extrañaré", lamentó el abuelo en una tercera publicación junto a una hermosa foto de su nieto.

Captura de Facebook/Julio César Correa Hernández

Julio César Correa Hernández denunció en días recientes que su nieto, natural de Güines, provincia de Mayabeque, pasaba el Servicio Militar en la Unidad 6244, perteneciente a San José de las Lajas, donde se suicidó tras tener acceso a armas y municiones.

En su publicación, el abuelo del joven recluta explicó que su nieto padecía de trastornos mentales que no habían sido valorados por las autoridades médicas militares.

“Hace tres meses me comentó que se iba a quitar la vida de un tiro. Hablé profundamente con él. Al tercer día le hago saber al capitán Yordany está preocupación mía como padre de familia, el cual me manifestó que eso eran malcriadeces”, expuso el abuelo del joven.

De acuerdo con su relato, le pidió al mencionado oficial que no le entregaran armas a su nieto “para evitar males mayores”, pero el capitán hizo caso omiso de su petición, con la lamentable consecuencia ya sabida.

Desgraciadamente, la muerte de jóvenes cubanos durante el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio no es tan infrecuente, aunque en todos los casos el régimen cubano intenta acallar tales hechos.

Gobierno cubano negó ante la ONU que el Servicio Militar sea obligatorio en la isla

En mayo de 2022 miles de cubanos reaccionaron indignados en redes sociales cuando una diplomática del régimen afirmó en Naciones Unidas, durante una sesión del Comité de los Derechos del Niño (CRC), que el servicio militar en la isla es “voluntario”. La afirmación manipuló el contenido de la Ley de Defensa Nacional, donde está explícito el carácter obligatorio en el caso de los varones.

En su Sección Tercera (Artículo 77), es ley establece que “los ciudadanos del sexo masculino, durante el año en que cumplen los dieciséis años de edad, están en la obligación de formalizar su inscripción en el registro militar”.

La normativa establece, igualmente, que “una vez inscritos en el registro militar, los ciudadanos están obligados a cumplir las actividades dirigidas a su preparación para la incorporación al Servicio Militar y a mantener debidamente actualizada su situación”.

En 2019 los tribunales militares cubanos dispusieron el cumplimiento de sanciones para los reclutas del Servicio Militar que se autolesionen para ser dados de baja, práctica común en las últimas décadas, con no pocos incidentes lamentables como consecuencia.

La obligatoriedad del Servicio Militar ha sido criticada de forma sistemática por los cubanos, sin embargo, la captación no se detuvo ni durante la pandemia de coronavirus, algo que fue severamente criticado por la ciudadanía.