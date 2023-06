Agricultor cubano pierde más de 40 quintales de melón por trabas burocráticas: “El pueblo dejo de comerlos”

Un agricultor holguinero perdió su cosecha de 40 quintales de meón luego de que no fuera distribuida por trabas burocráticas.

“Después de meses de trabajo, y a pesar de tanta agua que no es buena para el melón, se pudren porque nadie los quiere, ni Fruta Selecta, ni los particulares por tantas multas y precios topados, y ni acopio, me dijo que no tienen calidad, qué los chiquitos están rosados, aunque están dulces, más de 40q qué el pueblo de Holguín dejo de comer”, denunció Dailor Gómez.

La publicación de este campesino, difundida en el grupo de Facebook “Agricultores cubanos emprendedores” ha provocado cientos de reacciones y comentarios de indignación.

Facebook / Agricultores cubanos emprendedores

“Mientras el productor no trabaje mediante un contrato y el gobierno no le de personalidad jurídica, pues seguirán pasando esas cosas... Firma contrato cumple exige y demanda... Así funciona la economía y cualquier negocio en el mundo...”, consideró un usuario.

“Te entiendo, eso aquí en mi zona ha pasado. Hay que ver que se siembra y no se puede contar con el Estado porque la soberanía de que hablan eso es muela, ya no saben qué hacer ni qué decir, te habla un campesino”, opinó otro.

En medio de la grave escasez de alimentos que padecen los cubanos y con la inflación descontrolada marcando precios astronómicos a los frutos de la tierra, cada vez son más frecuentes las denuncias de cosechas que se pierden debido a trabas burocráticas o falta de recursos.

A finales de mayo, trascendieron imágenes cómo en la provincia de Guantánamo se pudren toneladas de mango por ineficiencias del modelo productivo.

“Estas son imágenes de cuatro campesinos de diferentes municipios de Guantánamo y cuyas toneladas de mango se pierden por falta de gestión, recursos, contratación, traslado y comercialización”, dijo el perfil oficialista de Facebook Miguel Noticias.

En abril, el campesino y activista artemiseño Daniel Alfaro Frías lamentó la pérdida de sus cosechas por la falta de recursos para atender los cultivos.

“Nada es más triste y desalentador como ver perder las siembras que con mucho sacrificio logras hacer y por no tener con qué asistirlas, ni regarlas, se deshacen, mueren, simplemente toda la inversión la pierdes y con ellas el deseo de seguir adelante", escribió en Facebook el productor, residente en Guanajay”.

En marzo, por su parte, un campesino cubano denunció que toda su cosecha de tomates se pudrió debido a trabas burocráticas y responsabilizó a los dirigentes cubanos a quienes “no les interesa el pueblo”.

En varios posts de Facebook, el agricultor Raúl Morales, de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CSS) Manuel Fajardo, en el municipio Encrucijada, provincia de Villa Clara, relató tan lamentable situación y difundió imágenes de cómo se pudría su cosecha de tomates.

“En mi Cooperativa existen 11 puntos de ventas, no es lógico que mi producción de tomate se esté pudriendo en la finca, a pesar de que yo como campesino tengo creadas las condiciones para llevarla al punto, y ninguno me acepta el tomate, teniendo que regresar con las cajas”, se quejó Morales.