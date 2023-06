Un Titico explica por qué los artistas internacionales no colaboran con cubanos: Tenemos mucho egocentrismo

El reguetonero cubano Un Titico tiene muy claro por qué los artistas internacionales no colaboran con los exponentes del género urbano de la isla, sobre todos los del reparto.

En una reciente entrevista para el programa en YouTube “Chunguito Tonight”, el cantante dijo que es posible internacionalizar el género reparto pero a su juicio hay algunos obstáculos que lo impiden.

“Esa gente sí nos conoce, esa gente sí sabe quiénes somos nosotros, pero como nos ven a nosotros todo locos, que nos tiramos entre nosotros mismos, que no nos respetamos, que no nos apoyamos, dicen para qué le vamos a dar la oportunidad si al final mira esta gente cómo andan”, aseguró el reguetonero.

“Si entre ellos mismiticos se están mentando la madre, no se respetan, no se apoyan, qué va a quedar pa´ nosotros que somos de afuera, que lo que vamos a hacer es tirarles un cabo”, añadió el artista.

Las reflexiones de Un Titico fueron más allá y sentenció: “Tenemos mucho egocentrismo, todos somos los número uno, todos somos los más pegados, todos somos el mejor show, todos somos los que más cobramos, todos somos los mejores en todo, y no nos concentramos en que hay que trabajar”.

Los seguidores de El Chunguito en Instagram estuvieron de acuerdo en parte con la explicación del reguetonero; por un lado comentaron que los conflictos dentro del género urbano no son solo en Cuba en todos los países existen, y por otro recalcaron que “los cubanos no dan números”, “el reparto es muy impróspero”, “el reparto no es comercial, es muy local”.

No obstante, algunos artistas de este género como Un Titico continúan ampliando sus carreras más allá de las fronteras cubanas.

Recientemente el cantante junto a otro exponente cubano El Dany MG se unieron a la catalana Bad Gyal para lanzar un remix de su tema “Qué Rico” para darle más alcance a la canción.