Asesinan a rapero en La Habana

El rapero cubano Dayan Torres -conocido como El Masai- fue asesinado este sábado en la barriada de Alamar, en el habanero municipio Habana del Este, según reportes de amigos y allegados en redes sociales.

“Perdió la vida un gran amigo, un gran ser, una persona con la que nos criamos muchísima gente desde chiquiticos”, dijo en un video en Facebook el también rapero Etian Arnau Lizaire, quien precisó que fue víctima, en la zona 25 de Alamar, de cinco asaltantes que siguen en la calle.

“Que por favor el Universo se encargue de estos cinco delincuentes, que aparezcan y paguen por su error y fechoría. Ojalá que los organismos, la policía y el otro, el otro y el otro... y toda esa gente hagan un buen trabajo con la misma eficiencia que se hace el trabajo si eso sucede con el hijo o la hija de la gente de la alcurnia”, dijo Arnau Lizaire, quien exigió justicia para el fallecido.

El rapero lamentó la “triste sociedad” que se está viviendo en Cuba, que alcanza por estos días unos niveles de violencia nunca vistos.

“Ellos van a pagar por eso como quiera, ellos pagan por eso aunque te logres escapar de los barrotes físicos, olvidate de eso, que no hay manera de que usted no pague lo que debe”, concluyó la fuente, que no ofreció otros detalles de lo ocurrido.

Horas después, El Funky se hizo eco de la noticia en Facebook y fue él quien reveló el nombre del rapero asesinado al que se refería el video de Etian Arnau Lizaire.

Captura de Facebook/El Funky

“Alamar está de luto. Dayan Torres a.k.a ‘El Masái’ un hermano, un tremendísimo rapero, un hombre de buenos sentimientos y querido por todos por su humildad, falleció ayer en manos de cinco asaltantes desconocidos”, escribió El Funky en la citada red social, al tiempo que envió un mensaje de condolencias para los familiares de la víctima y exigió justicia.

En otra emotiva publicación este mismo lunes, Etian Arnau evocó a su amigo fallecido y deseó que descanse en paz.

En todas las publicaciones que dan cuenta del asesinato de Dayán Torres, numerosos amigos y allegados del joven fallecido han manifestado pesar por su muerte.

Al cierre de esta nota, no hay otros detalles sobre las circunstancias de su muerte, que se suma a la inédita ola de violencia que azola a Cuba desde hace meses.